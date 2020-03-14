У МОЗ розповіли про правила поховання померлих від коронавірусу



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ВООЗ рекомендує під час поховання застосовувати дезінфекцію та спеціальні захисні засоби лікарям, які безпосередньо задіяні у процесі супроводу

Окремого режиму для поховання людей немає, але застосовуються спеціальні заходи, - Кузін

Виконуючий обов'язки директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін повідомив, що окремого режиму для поховання людей, померлих від коронавирусної інфекції COVID-19, немає, хоча і застосовуються спеціальні заходи.

За словами Кузіна, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) є, але вони досить загальні і застосовуються не тільки в зв'язку з коронавірусом.

Кузін уточнив, що мова йде про дотримання звичайних заходів укупі зі спеціальним посиленим режимом дезінфекції. «Тільки дезінфекція та спеціальні захисні засоби для лікарів, які безпосередньо задіяні у процесі супроводу», - додав він.

Нагадаємо, Зеленський закликав керівників компаній відпустити співробітників працювати дистанційно.

До відома, на сьогодні, 14 березня, кількість інфікованих у світі перевищила 145 тис. осіб.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління. «Терміни карантину можуть змінитись залежно від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти», – йдеться у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня, оприлюдненому на сайті МОН.

Міністерство охорони здоров’я, і мер Києва Віталій Кличко попередили про адміністративну або кримінальну відповідальність тих, хто намагатиметься не дотримуватися протиепідемічних заходів.

Одразу після оголошення обмежень кияни побігли в супермаркети по «карантинні закупівлі»: у деяких супермаркетах Києва були помічені величезні черги. Люди скуповують продукти і засоби першої необхідності: крупи та макарони.

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