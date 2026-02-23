Реєстр збитків від агресії РФ відкрив нову категорію заяв для українців

Йдеться про компенсаційні звернення осіб, які через війну були змушені виїхати за межі України

Міжнародни реєстр збитків для України розпочав прийом заяв у новій категорії A1.2, яка стосується вимушеного переміщення українців за кордон внаслідок збройної агресії Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Реєстр збитків.

Нова категорія передбачає можливість подання заяв на компенсацію особами, які після 24 лютого 2022 року були змушені залишити своє житло або місце постійного проживання в Україні та переміститися за її межі, або які не можуть повернутися додому через міжнародно-протиправні дії Росії чи з метою уникнення їхніх наслідків.

У повідомленні наголошується, що вимушене переміщення є одним із прямих результатів повномасштабної війни, а міжнародне право визнає необхідність документування такої шкоди та право постраждалих на відшкодування. Категорія A1.2 дозволяє фіксувати сам факт вимушеного виїзду за кордон, тоді як економічні втрати, депортації чи інші наслідки оформлюються через окремі категорії Реєстру.

Подати заяву можна незалежно від того, де наразі перебуває людина: в Україні чи за її межами. Звернення, що відповідають встановленим критеріям, будуть внесені до Реєстру та в подальшому передані на розгляд майбутньої Компенсаційної комісії, яка визначатиме розмір належних виплат.

У Реєстрі підкреслили, що запуск нової категорії є продовженням роботи зі збору доказів шкоди, завданої агресією РФ, та частиною міжнародного механізму майбутніх компенсацій.

Міжнародний реєстр збитків (RD4U) – це офіційна електронна платформа міжнародного рівня, призначена для збору, упорядкування та фіксації заяв про всі категорії втрат, як матеріальних, так і нематеріальних – спричинених агресією Російської Федерації проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року. Він виступає початковим етапом у процесі подальшого відшкодування шкоди постраждалим громадянам, бізнесу та державі Україна. Реєстр заснований Україною, Європейським Союзом і понад 42 державами та функціонує у Гаазі.

Нагадаємо, що міжнародний реєстр збитків для України отримав 100 тис. заяв від фізичних осіб. Виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський наголосив, що нинішня кількість звернень є лише початком, оскільки протягом першого півріччя 2026 року планується відкриття всіх доступних категорій для подання заяв. За його словами, громадяни вже активно подають інформацію про пошкодження житлового майна, вимушене переміщення, втрату близьких та шкоду здоров’ю, включаючи випадки катувань і сексуального насильства.