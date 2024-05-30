Україна вигадала спосіб, як боротися із приглушенням дронів на фронті – The Economist

Новітнє українське програмне забезпечення дозволяє дронам виконувати завдання навіть після того, як їх заглушили

Через те, що окупанти глушать дрони ЗСУ на передовій, українським розробникам довелося проявити винахідливість. Так The Economist пише про появу пакета програмного забезпечення для безпілотників Eagle Eyes.

«Розроблений українськими спецпризначенцями, він дає змогу безпілотникам орієнтуватися тільки за допомогою «машинного зору». Використовуючи алгоритми штучного інтелекту, програма порівнює відеозображення місцевості в реальному часі з бортовою картою, зшитою з фотографій і відео, зібраних раніше літаками-розвідниками. Це дозволяє безпілотникам продовжувати виконувати свої завдання навіть після того, як їх заглушили», – йдеться у статті.

Видання пише, що Eagle Eyes також навчено розпізнавати конкретні наземні цілі, зокрема танки, транспортери, ракетні пускові установки і бойові вертольоти. Після цього дрон може випускати бомби або пікірувати без команди оператора.

За словами військового ЗСУ, який побажав залишитися невідомим, Eagle Eyes запрограмовано на пріоритетне ураження станцій глушіння. Пріоритетом номер два є російські зенітно-ракетні батареї С-400.

Навесні 2023 року Eagle Eyes випробовували в бою всього три групи спецпризначенців, у кожній з яких було по два-три безпілотники. Валерій Боровик, командир підрозділу «Білий орел», що воює на півдні України, зазначив, що сьогодні Eagle Eyes широко використовується і є дешевим рішенням для дронів-камікадзе.

За словами Боровика, система з радіусом дії близько 60 км також спрямовує безпілотні літальні апарати, які завдають ударів по енергетичній інфраструктурі Росії.

До слова, у силах ТрО розвивається напрямок безпілотних систем – у кожній бригаді сформовано роту ударних безпілотних авіаційних комплексів, яка потребує доукомплектування фахівцями. Цим напрямком переважно цікавиться молодь, яка має гарні навички геймінгу, а також фахівці з IT та люди з технічними знаннями, відповідною освітою і вмінням швидко навчатися.