Чи розбили результати виборів російський міф про «нацистську Україну»: експерт дав пояснення



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Чому представник націоналістичних сил набрав низький відсоток на виборах

4 квітня в прес-центрі ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Вибори президента. Кінець російського міфу про «нацистську Україну»?»

Запрошені гості: Ігор Харченко, політолог, керівник «Центр розвитку суспільства», екс-генеральний директор Фундації імені О. Ольжича, який проаналізує результати першого туру виборів президента, а саме чому представник націоналістичних сил набрав низький відсоток, про що це свідчить, чи розбили результати виборів російський міф про «нацистську, фашистську Україну», які перспективи у націоналістів на виборах до парламенту.

Як відомо, українські націоналісти висунули Руслана Кошулинського єдиним кандидатом на президентських виборах 2019 року. 31 березня за нього проголосували 1,62% виборців.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія вранці 4 квітня порахувала усі 100% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня. За Володимира Зеленського проголосували 30,24% (5 713 825 виборців), за Порошенка - 15,95% (3 014 523 виборців).

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Напередодні кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.

Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.

Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК».

Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах», але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».