TikTok і YouTube: експерти назвали найбільші «шпигунські» соцмережі

Тест проводили у YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger та WhatsApp

Згідно з дослідженням маркетингової компанії URL Genius, YouTube та TikTok відстежують персональні дані користувачів у більших обсягах, ніж будь–які інші соціальні мережі, пише CNBC.

Для дослідження використовувалася функція «Запис активності програми», доступна в гаджетах Apple, щоб підрахувати, скільки різних доменів відстежують активність користувача в 10 різних програмах соцмереж.

Тест проводили у YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger та WhatsApp.

Повідомляється, що YouTube збирає персональні дані у своїх власних цілях – наприклад, відстежує історію пошуку або місцезнаходження, щоб показувати рекламу, що таргетує.

У той же час, TikTok, який належить китайському технологічному гіганту ByteDance, в основному надає зібрану інформацію стороннім трекерам, через що «важко сказати, як саме ці дані використовуються надалі».

Як зазначено в дослідженні, сторонні трекери можуть відстежувати вашу активність на інших сайтах навіть після того, як ви покинете додаток.

До слова, найпопулярніша у світі соціальна мережа – TikTok – почала тестувати платні підписки на творців контенту.