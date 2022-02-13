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    TikTok і YouTube: експерти назвали найбільші «шпигунські» соцмережі

    TikTok в основному надає зібрану інформацію стороннім трекерам - TikTok і YouTube: експерти назвали найбільші «шпигунські» соцмережі
    TikTok в основному надає зібрану інформацію стороннім трекерам
    фото з відкритих джерел

    Тест проводили у YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger та WhatsApp

    Згідно з дослідженням маркетингової компанії URL Genius, YouTube та TikTok відстежують персональні дані користувачів у більших обсягах, ніж будь–які інші соціальні мережі, пише CNBC.

    Для дослідження використовувалася функція «Запис активності програми», доступна в гаджетах Apple, щоб підрахувати, скільки різних доменів відстежують активність користувача в 10 різних програмах соцмереж.

    Тест проводили у YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger та WhatsApp.

    Повідомляється, що YouTube збирає персональні дані у своїх власних цілях – наприклад, відстежує історію пошуку або місцезнаходження, щоб показувати рекламу, що таргетує.

    У той же час, TikTok, який належить китайському технологічному гіганту ByteDance, в основному надає зібрану інформацію стороннім трекерам, через що «важко сказати, як саме ці дані використовуються надалі».

    Як зазначено в дослідженні, сторонні трекери можуть відстежувати вашу активність на інших сайтах навіть після того, як ви покинете додаток.

    До слова, найпопулярніша у світі соціальна мережа – TikTok – почала тестувати платні підписки на творців контенту.

    Теги: Facebook Telegram Twitter соціальні мережі Apple YouTube Instagram TikTok WhatsApp
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    TikTok і YouTube: експерти назвали найбільші «шпигунські» соцмережі