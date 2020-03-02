Українці в лютому купили на 21% більше нових авто, ніж рік тому



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Найбільше минулого місяця купували Renault

До ТОП-5 машин, які купували українці, увійшли Renault, Toyota, Kіа, Skoda, Toyota

В Україні протягом лютого на облік було поставлено майже 7 тис. нових легкових автомобілів, що 21% більше, ніж у лютому минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що найбільше минулого місяця купували Renault. «Рено зайняла перший рядок рейтингу з показником 1223 реалізованих і зареєстрованих автомобілів. Таким чином, попит на машини цієї марки на українському ринку щодо показника річної давнини зріс майже на 68%», - йдеться у повідомленні.

На другому місці рейтингу найбільше реалізованих машин стала Toyota з результатом 1089 авто. «Свій лютневий результат ця японська марка збільшила майже на 52% у порівнянні з лютим 2019 року», - зазначають автори рейтингу.

Третє місце українці віддали Кіа. Їх придбали 479 автомобілів цієї марки, або на 20% менше, ніж роком раніше.

Skoda розмістився на четвертій позиції з 368 автомобілями (+ 4% до лют. 2019 р.).

У виданні зазначають, що лютневий ТОП-5 найбільш популярних серед українців машин закриває Nissan, в заліку якого 361 реєстрація. Зазначається, що цього року автомобілів цієї марки українці купили менше на 9%, ніж рік тому.

Бестселером місяця знову став компактний кросовер Toyota RAV4. У лютому цю модель вибрали 482 покупця.

Як повідомлялося, у 2019 році українці найбільше купили автомобілів Renault, Toyota і Kia.