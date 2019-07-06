Українців очікує знову спека до 33°



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У Києві температура повітря 7 липня підніметься до 28 крадусів, очікуються короткочасні дощі

У найближчі дні прогнозують в Україні дощі, місцями грози, подекуди шквали та до 33° тепла на півночі.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«7 липня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень у західних, північних та центральних областях короткочасні дощі, місцями грози, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с» - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура вночі становитиме 13-18°; вдень 24-29°, у південній частині місцями 30-33°.

8 липня очікуються грозові дощі, вночі у Карпатах, вдень у центральних, південних та Харківській областях місцями значні дощі, вдень у більшості західних та північних областей без опадів.

У вівторок, 9 липня, вночі у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях грозові дощі, на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8 липня у західних та північних областях 10-15°, на решті території 14-19°, 9 липня в Україні - 10-15°, на узбережжі морів до 19°; вдень 20-25°, на півдні 8 липня і на сході місцями 26-29°.

10-11 липня місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, лише вночі 11 липня переважно без опадів.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 14-19°; вдень 18-24°, на півдні до 26°.

У Києві 7 липня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°. По області температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

8 та 9 липня у Києві та області вночі місцями пройдуть грозові дощі, в решту часу - без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

У Києві та області на 10-11 липня синоптики обіцяють вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.