Генсек ООН відреагував на заяву Трампа про вихід США з договору про торгівлю зброєю



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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш

Гутерреш зазначив, що договір «особливо важливий в даний час»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прокоментував заяву американського лідера Дональда Трампа про те, що США виходять із Міжнародного договору про торгівлю зброєю.

«Договір про торгівлю зброєю є єдиним глобальним інструментом, спрямованим на підвищення прозорості та підзвітності в міжнародній торгівлі зброєю. Це знакове досягнення в зусиллях щодо забезпечення відповідальності за міжнародні поставки зброї», - йдеться в заяві генсека.

Гутерреш зазначив, що даний договір «особливо важливий в даний час, коли ми бачимо зростання міжнародної напруженості і відновлення інтересу до розширення і модернізації арсеналів».

Нагадаємо, 26 квітня президент США Дональд Трамп заявив про намір Сполучених Штатів Америки вийти з Міжнародного договору про торгівлю зброєю, який Вашингтон підписав, але ще не ратифікував в Конгресі.

Міжнародний договір про торгівлю зброєю був прийнятий Генасамблеєю ООН в квітні 2013 року. Зараз угода ратифікована владою 101 країни. Ще 29 держав, включаючи США, підписали договір, але поки його не ратифікували. Проти виступили тільки три держави - Іран, КНДР і Сирія.

Договір обмежує торгівлю зброєю в усьому світі і покликаний запобігти незаконному обігу зброї. Документ обмежує експорт різних видів зброї, включаючи ту, яку потенційно можуть використовувати під час здійснення військових злочинів, терактів і злочинів проти людяності.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Трамп хоче укласти великий ядерний договір з Китаєм і РФ.

Джерело: Новое Время