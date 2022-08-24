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МЗС вимагає у РФ повернути всіх викрадених із Маріуполя дітей

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
МЗС вимагає у РФ повернути всіх викрадених із Маріуполя дітей
Російські окупанти незаконно всиновили понад тисячу дітей з Маріуполя
фото з відкритих джерел

Дії РФ грубо порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни

Росія, війська якої тимчасово окупували Маріуполь Донецької області, має повернути всіх викрадених у місті дітей їхнім близьким. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники викрали з Маріуполя українських дітей. Понад тисячу з них незаконно всиновили в різних регіонах Росії – Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтаю.

«Лише за інформацією Управління з питань сім’ї та дитинства міста Краснодар, понад 1000 українських дітей із захопленого російською армією Маріуполя були незаконно передані стороннім особам в Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтайському краї; іще понад 300 дітей нині утримуються в спеціалізованих закладах Краснодарського краю», – йдеться у повідомленні.

МЗС зазначає, що такі дії РФ грубо порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, а також Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року.

«Закликаємо міжнародне співтовариство, зокрема ООН, засудити триваючі злочини Росії проти дітей на території України, а також вжити негайних заходів проти Москви задля припинення нею зухвалих порушень норм міжнародного права. Усі українські діти, які були незаконно переміщені на територію Росії, мають бути повернуті до їхніх батьків або законних опікунів», – заявили в МЗС.

Українська сторона продовжить документувати злочини російських військовослужбовців та високопосадовців, аби притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Раніше у верховному суді РФ заявили, що дітей, знайдених у зоні стихійного лиха або за інших надзвичайних ситуацій, допустимо всиновлювати без згоди їхніх батьків або інших законних представників. Крім того, рішення про усиновлення може бути спрямоване до негайного виконання на вимогу усиновлювача у виняткових обставинах. Окупанти прикривають свої наміри випадками, коли буцімто «дитині потрібна термінова госпіталізація або медичне втручання, а зволікання може поставити під загрозу життя та здоров'я неповнолітніх».

Нагадаємо, станом на ранок 19 серпня 2022 року понад 1078 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. 

Теги: МЗС ООН Маріуполь діти

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