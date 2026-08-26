Українка заспівала «Рідна мати моя» під час суду в Москві: її карають за донати ЗСУ (відео)

Жінка була змушена отримати російське громадянство, але не відмовилася від українського паспорту

70-річній мешканці Запоріжжя залишили вирок у 15 років колонії за перекази на підтримку української армії

У Москві апеляційний суд залишив чинним вирок 70-річній мешканці Запорізької області Світлані Лой, яку російські суди переслідують за підтримку Збройних сил України. Перед оголошенням рішення жінка заспівала «Пісню про рушник», відому за першими словами «Рідна мати моя». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Медіазону».

За версією російського обвинувачення, у період із січня до листопада 2024 року Лой через мобільний застосунок українського банку здійснила 24 перекази на підтримку ЗСУ. Загальна сума, яку вказали російські слідчі, становила 63 420 рублів (33,5 тис. грн).

Російська сторона також стверджувала, що жінка дотримувалася «антиросійських поглядів». При цьому у грудні 2023 року жінка була змушена отримати російське громадянство, але не відмовилася від українського паспорту. Її справу розглядали на окупованій частині Запорізької області, а згодом апеляцію передали до суду в Москві.

⚡️ Так званий російський суд засудив до 15 років ув'язнення 70-річну українку Світлану Лой з окупованого Токмака на Запоріжжі



Жінка задонатила 1500 грн на ЗСУ через мобільний застосунок банку. Окупанти назвали це "загрозою нацбезпеці".



До того, як суддя зачитав постанову,… pic.twitter.com/GRE22sXue7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 26, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Перед тим як суд оголосив остаточне рішення, Лой почала співати українську «Пісню про рушник». Твір Андрія Малишка та Платона Майбороди є однією з найвідоміших українських пісень. Попри те, що суд проходив в столиці країни-агресора, ніхто з присутніх не наважився перервати виконання легендарної української пісні.

У лютому 2026 року російський суд на окупованій території призначив Лой 15 років колонії. Жінка оскаржила рішення, однак 1-й апеляційний суд Москви залишив вирок без змін. Засідання проходило в закритому режимі. Перед апеляційним засіданням вона написала листа, в якому не очікувала позитивного рішення, але висловлювала надію на диво й писала, що вірить, що Бог її не залишив.

Російські суди регулярно переслідують мешканців окупованих українських територій за допомогу ЗСУ, донати та інші форми підтримки України. Такі справи розглядають за російськими кримінальними статтями, а вироки можуть передбачати тривалі терміни ув'язнення. Варто зазначити, що понад 100 українських воїнів вдалося повернути додому з російського полону.