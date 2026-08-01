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У РФ винесли рішення щодо доньки Нємцова через її допомогу Україні

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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У РФ винесли рішення щодо доньки Нємцова через її допомогу Україні
У Москві заочно заарештували доньку вбитого опозиціонера Бориса Нємцова
фото: скрин з відео

У Росії доньку вбитого опозиціонера звинувачують за статтею про «небажані організації»

Замоскворецький районний суд Москви заочно обрав запобіжний захід у вигляді арешту для Жанни Нємцової – доньки вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова та співзасновниці Фонду Бориса Нємцова за свободу. Про це повідосляє «Главком» з посиланням на офіційні заяви російських судів загальної юрисдикції. 

Згідно з рішенням суду, Жанну Нємцову заарештовано на два місяці. Відлік цього терміну розпочнеться з моменту затримання Нємцової на території РФ або її екстрадиції чи депортації до Росії. Російська влада інкримінує громадській діячці статтю про організацію діяльності іноземної або міжнародної організації, яка визнана в РФ «небажаною».

У матеріалах суду не уточнюється, про яку саме структуру йдеться. Однак сама Нємцова заявила, що справа стосується Фонду Бориса Нємцова за свободу, який вона заснувала в Німеччині після загибелі батька. Фонд зареєстрований у Бонні.

У коментарі журналістам Жанна Нємцова пояснила, що фонд підтримує незалежні російські медіа, освітні проєкти та росіян, які залишили країну через незгоду з війною проти України та політикою Кремля.

«Нинішню російську владу дратують всі організації та люди, які виступають проти війни й підтримують Україну, а також відстоюють права людини і громадянські свободи, ті цінності, які Путін душить. Фонд Нємцова займається підтримкою російських незалежних медіа у вигнанні, освітніх проєктів та відстоюванням прав росіян, які залишили країну у зв'язку з незгодою з війною Росії проти України та путінським режимом», – заявила Нємцова.

Відомо, що Жанна Нємцова залишила Росію у 2015 році, невдовзі після вбивства свого батька. Вона займається журналістською та громадською діяльністю, а також очолює Фонд Бориса Нємцова за свободу. Раніше працювала ведучою та журналісткою німецького мовника Deutsche Welle.

У квітні 2024 року Генеральна прокуратура РФ визнала Фонд Бориса Нємцова за свободу «небажаною організацією». Після цього його діяльність на території Росії була заборонена, а співпраця з фондом для громадян РФ може стати підставою для адміністративного або кримінального переслідування. Сам фонд назвав це рішення політично вмотивованим і заявив, що продовжить роботу із підтримки демократії, прав людини та незалежної журналістики.

Борис Нємцов був одним із найвідоміших критиків президента РФ Володимира Путіна. Його застрелили ввечері 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту поблизу Кремля. У 2017 році суд засудив п'ятьох виконавців убивства, однак соратники політика та його родина неодноразово заявляли, що замовники злочину так і не були встановлені та притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, що у 2024-му на 95-му році життя померла мати Бориса Нємцова Діна Ейдман, яка пережила сина на дев'ять років. Заслужена лікарка Росії до останніх років підтримувала пам'ять про опозиційного політика, вбитого у 2015 році в центрі Москви. 

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Теги: опозиція суд Борис Нємцов Москва

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