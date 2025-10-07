7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 7 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

7 жовтня у світі відзначають Всесвітній день бавовни, а також низку професійних днів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Сергія та Вакха.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 7 жовтня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день бавовни

Всесвітній день бавовни (World Cotton Day) відзначають 7 жовтня. Це подія, яка підкреслює значення бавовни та її позитивний вплив на економіку, суспільство та навколишнє середовище, вшановує вплив найважливішого у світі натурального волокна.

Ідея Всесвітнього дня бавовни виникла у 2019 році, коли чотири країни-виробники бавовни в Африці на південь від Сахари – Бенін, Буркіна-Фасо, Чад і Малі, разом відомі як «Бавовняна четвірка», запропонували Всесвітній торговій організації відзначати цей день. Два роки поспіль цей день слугував можливістю поділитися знаннями та продемонструвати діяльність, пов’язану з бавовною. Організація Об’єднаних Націй визнає важливість бавовни в економічному розвитку, міжнародній торгівлі та боротьбі з бідністю.

Всесвітній день дій за гідну працю

Десятки мільйонів людей у всьому світі щорічно 7 жовтня беруть участь у Дні дій профспілок «За гідну працю» – Всесвітній день дій за гідну працю. Ходи, мітинги, пікети, зустрічі з представниками уряду – профлідери усіма можливими способами намагаються домогтися реалізації принципів соціальної справедливості. Щороку відбувається своєрідний день мобілізації профспілок у країнах членах МОП (Міжнародної організації праці). Їхня мета – домогтися гідної праці від уряду і роботодавців, привернути увагу на те, що в питаннях зростання та формування ефективної економіки центральне місце має належати саме людині.

Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію

Цей день був заснований 2013 року організацією TNnME (Trigeminal Neuralgia and Me) з метою привернення уваги до цього виснажливого захворювання та підвищення обізнаності про нього. Тригемінальна невралгія є одним із найболючіших станів, що характеризується раптовими нападами гострого, прострілюючого болю в обличчі, який може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Біль може бути спровокований дотиком, жуванням, розмовою або іншими подразниками.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Сергія та Вакха

7 жовтня за новим церковним календарем православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Сергія та Вакха, які постраждали за свою віру в IV столітті. Вони займали високі посади у римській армії при імператорі Максиміані, але таємно сповідували християнство.

Коли їхня віра була викрита, імператор наказав піддати їх жорстоким тортурам. Вакх помер під час катувань, а Сергій, який залишився непохитним, був обезголовлений у місті Русафі. Святі вважаються символами мужності та вірності Богові.

У народі цей день мав назву «Сергій Житник», оскільки завершувалися роботи зі збирання та сушіння жита.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

На цибулі багато лушпиння – до морозної зими;

На небі мало хмар – зима буде вітряною і холодною;

Якщо багато жолудів – зима буде м'якою, а наступний рік – урожайним;

Якщо цього дня вітряно – зима буде потужна і холодна.

Історичні події

1253 рік – коронація у Дорогичині галицько-волинського князя Данила Романовича королівською короною, надісланою від Папи Римського Іннокентія IV;

1620 рік – біля Могилева османи й кримці розгромляють військо Речі Посполитої, що відступало після Цецорської битви;

1806 рік – у Великій Британії вперше отримали патент на копіювальний папір;

1879 рік – Австро-Угорська імперія укладає таємну угоду з Німецькою імперією – перший крок у створенні Троїстого Союзу;

1903 рік – в провінції Онтаріо (Канада) відкривають поклади срібла;

1913 рік – уперше у світі на заводі Генрі Форда у Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів починають виконувати за новою технологічною схемою – на конвеєрі;

1920 рік – перші сто жінок приймають до Оксфордського університету;

1943 рік – Остапа Вишню звільняють з ув'язнення в радянських таборах;

1944 рік – США, СРСР, Велика Британія і Китай домовляються про заміну Ліги Націй Організацією Об'єднаних Націй;

1950 рік – війська ООН вступають на територію Північної Кореї;

1952 рік – отримують патент на штрих-код;

1982 рік – у Нью-Йорку відбувається прем'єра мюзиклу Ендрю Веббера і Тіма Райса «Коти», який до закриття у вересні 2000 року був зіграний на Бродвеї 7486 разів;

1988 рік – у Ризі вперше від 1940 року піднімають латвійський національний прапор;

1990 рік – в Ізраїлі у зв'язку з погрозами Саддама Хусейна піддати країну газовій атаці починають видавати населенню протигази;

1992 рік – Національна Рада Азербайджану голосує проти вступу республіки до СНД;

1997 рік – засновують Українську універсальну біржу в Полтаві;

1999 рік – британські вчені оголошують про можливе існування 10-ї, найвіддаленішої і найбільшої, планети Сонячної системи;

2023 рік – починається великомасштабне вторгнення до Ізраїлю з боку руху ХАМАС.

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан, Текля.