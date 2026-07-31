Україні вдалося повернути ще чотирьох дітей з окупованих територій

Серед врятованих – діти, які роками були розлучені з рідними, а одна з матерів навіть отримала заборону на в'їзд до Росії

Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще чотирьох дітей віком від шести до 15 років. Операцію провели в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA за участю Офісу омбудсмана та за сприяння першої леді США Меланії Трамп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця.

За словами Лубінця, це вже п'яте повернення українських дітей, яке відбулося за сприяння Меланії Трамп. Він також подякував міжнародній компанії МХП та її засновнику й генеральному директору Юрію Косюку за підтримку гуманітарної місії.

фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Серед повернутих – шестирічний хлопчик, який після початку повномасштабної війни залишився у бабусі й дідуся на тимчасово окупованій Луганщині, тоді як його батьки евакуювалися через постійні обстріли. Після тривалої розлуки дитина нарешті возз'єдналася зі своєю родиною.

фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Також вдалося повернути дев'ятирічну дівчинку, яка через втрату документів залишалася з прабабусею на окупованій частині Херсонської області. Попри численні спроби матері самостійно повернути доньку, зробити це вдалося лише тепер.

Ще двоє врятованих – 15-річні підлітки. Один із них після смерті матері залишився сам на тимчасово окупованій території Маріуполя, але не відмовився від бажання жити разом із сестрою в Україні. Інший був розлучений із батьками через війну, а його матері навіть заборонили в'їзд до Росії, що унеможливлювало повернення сина.

Омбудсман наголосив, що кожна така операція є результатом тривалої та складної роботи. За його словами, Україна продовжує боротися за повернення кожної незаконно вивезеної чи утримуваної на окупованих територіях дитини.

Нагадаємо, у червні в Україну повернули ще чотирьох дітей, яких росіяни роками тримали в ізоляції та переслідували через рідних на фронті, а частину підлітків готували до примусової мобілізації в армію РФ.