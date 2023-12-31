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Українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів у РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів у РФ
Спроба росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається поразкою
фото: Мінцифри

Росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень та будь-яких інших бізнесів, які користуються платіжними терміналами

Найбільший в РФ виробник онлайн-кас Евотор не працює із суботи, 30 грудня, завдяки роботі українських кіберфахівців. Про це  йдеться в Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

«Новорічний кіберподарунок росіянам: ІТ-Армія зупинила роботу платіжних терміналів. Тому спроба росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається поразкою», – йдеться в повідомленні.

Українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів у РФ фото 1
Українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів у РФ фото 2

За даними Мінцифри, росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень та будь-яких інших бізнесів, які користуються платіжними терміналами, що може завдати серйозної шкоди економіці держави-агресора. 

Раніше на сайтах трьох російських компаній з’явилася фотографія з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним в оточенні українських вояків і вітальним написом. Таким чином волонтери-айтішники привітали Збройні Сили України зі святом.

«Главком» висвітлює роботу українських ІТ-волонтерів і їх допомогу в обороні. Зокрема, було реалізовано сайт для військових-загарбників, які не хочуть воювати проти України, діяльність добровільних кібер- і інформвійськ.

Теги: росія Україна хакер

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