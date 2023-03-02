Українська ЛГБТ-активістка стала жінкою року за версією Time

Цьогоріч в оголошеному Time списку 12 жінок із усього світу, які зробили внесок у боротьбу за права людини

Українська правозахисниця, голова громадської ЛГБТКІ-організації «Інсайт» і співорганізаторка Маршу Жінок Олена Шевченко стала жінкою року за версією журналу Time. Про це йдеться на сайті видання.

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Цьогоріч в оголошеному Time списку 12 жінок із усього світу, які зробили внесок у боротьбу за права людини, – американські акторки Кейт Бланшет, Анджела Бассетт, а також футболістка Меган Рапіно, боксерка Рамла Алі та інші.

В описі цьогорічного списку Time зазначається, що створення кращого майбутнього для жінок означає побудову мостів – між поколіннями, спільнотами та кордонами. Ці надзвичайні лідери працюють над більш рівноправним світом.

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Олена Шевченко – одна з найвідоміших активісток України. Із 2017 року є співзасновницею київської некомерційної організації «Інсайт», що підтримує жінок і представників ЛГБТКІ-спільноти. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Шевченко разом із колегами спрямували свої зусилля на збір коштів для придбання усього необхідного, від аптечок до гормонів, для трансгендерів. За її словами, у 2022 році вони зібрали понад 400 тисяч доларів від різних донорів та кампаній. Шевченко додала, що її мета – показати, що представники ЛГБТКІ-спільноти «дуже активні на різних фронтах. Не тільки у військовій, але й в інших сферах».

Жінка відреагувала на подію у Twitter.

«Для мене велика честь бути у списку «Жінка року» від Time разом з Кейт Бланшетт, Аїшею Сіддікою, Анджелою Бассетт та іншими вісьмома захисницями прав жінок, – написала вона.

Нагадаємо, у грудні Time назвав людиною року Зеленського та «дух України».