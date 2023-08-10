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Українські військові заспівали «Під вінницьким дощем» і підірвали TikTok

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українські військові заспівали «Під вінницьким дощем» і підірвали TikTok
Українські захисники розірвали TikTok
фото: скриншот відео

Відео набрало понад мільйон переглядів і майже 150 тисяч лайків

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України заспівали пісню «Під вінницьким дощем» української виконавиці Darisha. Відео вже завірусилося в мережі.

Ролик набрав понад мільйон переглядів і майже 150 тисяч лайків у TikTok.

Українці активно коментують вірусний ролик, захоплюються нашими захисниками, дякують і бажають якнайшвидшої перемоги: «Це ті самі серйозні дядьки», «Я не бачила кращої реклами пісні», «Ви чудові хлопці», «Подарували посмішку! Спасибі», «Коли буде тур по Україні?», «Позитив! Спасибі Вам. Нехай кожен із вас повернеться живим додому!!!», «Драйвові! Слухала вас з посмішкою на обличчі», «Дивлюся вже 26 раз, не збираюся зупинятися», «Які ви класні! Бережіть себе».

Артистка, чию пісню виконали захисники, також залишила коментар під відео.

«Хлопці ви неймовірні!!! Це така честь для мене!!! Після перемоги заспіваємо разом під вінницьким дощем, усі разом!», – написала Darisha.

@guitarplayerua #дшб #80 #підвінницькимдощем ♬ оригінальний звук - Guitar🇺🇦🇺🇦

Нагадаємо, Повітряні сили Збройних сил України завели сторінку на китайській платформі TikTok.

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Теги: військові TikTok пісня

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