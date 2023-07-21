У Молдові суд оштрафував жінку за відео в TikTok з закликами знищувати українців

Жінка зняла відео, де заявила, що «український народ треба було ліквідувати ще під час Другої світової війни»

Суд міста Більці оштрафував жительку Молдови жительку Молдови на 25 тис. леїв (приблизно 1 150 євро) за звинуваченням у розпалюванні ненависті та підбурювання до насильницьких дій проти українців у Tik Tok. Про це повідомляє NewsMaker.

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У прокуратурі розповіли, що 30-річна громадянка Молдови та Румунії, перебуваючи в гостях у знайомих у Синжерейському районі, 22 травня 2022 року опублікувала у Tik Tok відео. У ньому жінка, одягнула радянський військовий кашкет і заявила, що «український народ треба було ліквідувати ще під час Другої світової війни».

«Вона звернулася до представників українського народу, назвавши їх «фашистами» та заявила, що їхня країна гине через них. Тобто продемонструвала публічне розпалювання ненависті та провокування ворожнечі з метою приниження національної честі та гідності українського народу», – зазначили у прокуратурі.

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Прокурори також наголосили, що на суді обвинувачена повністю визнала провину.

Раніше повідомлялося, що 28 квітня, Комітет Організації Об'єднаних Націй (ООН) з ліквідації расової дискримінації опублікував звіт, в якому звинувачує російські війська та найманців у серйозних порушеннях прав людини, скоєних під час бойових дій в Україні.

До слова, росіяни сплутали Бандеру зі своїм президентом-диктатором. У соцмережах з’явилося кумедне відео з бліцвікториною спеціально для росіян, учасники якої ніяк не змогли вгадати ім'я людини на фотографії. Іронія полягає у тому, що демонстрували їм портрет Степана Бандери, який уже давно перетворився для росіян на справжній ідеологічний образ, який уособлює їхню ненависть до українського націоналізму.