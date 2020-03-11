Українські захисники під Пісками знищили ворожий розрахунок, що підбив автомобіль з нашими воїнами



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Розрахунок ПТРК, як бойова одиниця, перестав існувати - пресслужба ООС

Втрати противника склали до трьох вбитих та до п’яти поранених різного ступеня важкості, - Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що сьогодні, 11 березня, українські захисники відповіли на обстріл з боку російських окупантів в районі населеного пункту Піски. Про це йдеться на сайті Міноборони.

Зазначається, що завдяки застосуванню підрозділами Об’єднаних сил сучасних оптико-електронних приладів, наші захисники помітили відхід ворожого розрахунку ПТРК із житлового сектору окупованого населеного пункту. «Відхід цього розрахунку російські окупанти прикривали вогнем зі своїх позицій», - йдеться у повідомленні.

«Підрозділи Об’єднаних сил застосували всі наявні чергові засоби ураження для повного придушення вогневої активності російсько-окупаційних військ та знищення розрахунку ПТРК, який підбив автомобіль із українськими воїнами», - поінформували в Міноборони.

Військові стверджують, що було нанесено низку ударів по позиціям противника, з яких вівся вогонь, у результаті вся вогнева активність ворога була припинена. «Розрахунок ПТРК, як бойова одиниця, перестав існувати — один оператор був вбитий, інший важко поранений», - відзначили у штабі ООС.

У Міноборони повідомили, що після закінчення бою, з уражених позицій противник почав вивозити вбитих та поранених. «Всього було задіяно до чотирьох медичних евакуаторів. Втрати противника на цій ділянці склали до трьох вбитих та до п’яти поранених різного ступеня важкості», - поінформували в Міноборони.

Нагадаємо, вчора, 10 березня, біля села Піски окупанти обстріляли вантажівку з українськими військовими: двоє загиблих та четверо поранених.

Як повідомлялося 10 березня, журналіст Цаплієнко запевняє, що наші гармати мовчать у відповідь на обстріли сепаратистів.