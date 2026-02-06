На Херсонщині волонтери потрапили під обстріл під час евакуації: є жертви

Унаслідок удару загинула одна людина, ще троє отримали поранення

Російські загарбники атакували дронами евакуаційний автомобіль у Бериславі. Внаслідок удару загинув чоловік, ще троє людей поранено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Зазначається, що під ворожий удар потрапили волонтери, які рятували людей від смертельної небезпеки. Їхній транспорт після влучання дронів згорів.

Волонтерів і чотирьох жителів було евакуйовано до більш безпечної громади. Троє людей дістали поранення, усі перебувають під наглядом лікарів. «На жаль, унаслідок влучання дрона в автомобіль смертельні травми отримав чоловік 1982 року народження», – каже глава ОВА.

Чиновник наголосив, що волонтери та місцеві жителі не могли виїхати з 4 лютого через постійну загрозу ударів. Лише сьогодні їх вдалося врятувати завдяки зусиллям українських захисників.

Прокудін попередив, що коли мешканці небезпечних територій відтерміновують евакуацію, вони наражають на смертельну небезпеку не лише себе, а й тих, хто потім їде їх рятувати.

Раніше повідомлялося про початок примусової евакуації дітей та їхніх батьків із 44 прифронтових районів Запорізької та Дніпропетровської областей через загрозу безпеці.