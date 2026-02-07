Дев’ятирічний Захар рятує киян від холоду у пункті незламності

Захар каже, що проводить у пункті незламності весь вільний час і планує приходити й надалі

Хлопчик пригощає сусідів теплим чаєм, допомагає дідусям і бабусям підзарядити телефони

Поки тато на фронті, а мама на роботі, дев’ятирічний киянин Захар Кирилюк весь свій вільний час проводить у пункті незламності. Тут він пригощає сусідів теплим чаєм, допомагає дідусям і бабусям підзарядити телефони, а свій тримає напоготові в очікуванні дзвінка від батька. Як інформує «Главком», історію хлопчика розповідає проєкт «ШоТам?».

«Коли немає світла, в мене майже розряджений телефон. Я йду в пункт незламності, якщо мені подзвонить тато, щоб я був з ним на зв'язку», – розповідає хлопчик.

Захар Кирилюк про війну й волонтерство знає не менше, ніж ті, для кого це стало роботою. У свої шість років він по-дорослому відпустив батька на фронт захищати їхній дім. А сам разом із мамою зголосився допомагати пораненим військовим у столичному шпиталі.

«Моя мама – подологиня, вона лікувала стопи бійців та робила педикюр. А я ходив із нею та роздавав смаколики для підняття бойового духу», – ділиться хлопчик.

Школяр уміло поєднує своє волонтерство, навчання та заняття улюбленим карате. Утім, останні тижні стали справжнім випробуванням на стійкість – цілими днями без світла та тепла. Порятунком для Захара і його мами став пункт незламності, де могли підзарядити телефон і зігрітися.

«Нам дуже важливо залишатися на зв'язку, тому що в мене чоловік на евакуації і в нього не завжди є змога до нас додзвонитись», – розповідає мама Захара Мар’яна Кирилюк.

«Я там провів всі свої канікули і надалі я буду там робити уроки і допомагати людям. Зарядити там телефон та поговорити з татом», – говорить хлопчик.

Пункт Незламності працює завдяки підтримці дружньої Німеччини, Українського Червоного Хреста та волонтерів. До допомоги долучаються й діти – такі як Захар, які щодня підтримують мешканців міста під час наслідків енергетичної кризи.

Нагадаємо, у Києві фахівці дослідили наслідки удару по Дарницькій теплоелектроцентралі під час атаки 3 лютого. На відновлення обладнання та систем знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових обстрілів. Дарницька ТЕЦ постачала тепло більш ніж у 1100 багатоповерхових будинків. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти їх замерзанню. За попередніми висновками спеціалістів, об’єкт отримав критичні ушкодження.

Міська влада оприлюднила перелік будинків, у яких теплопостачання наразі неможливо відновити до ремонту ТЕЦ. У зв’язку з відсутністю тепла місто розгорнуло додаткові пункти обігріву у школах мікрорайонів.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною. За його словами, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.