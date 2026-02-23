Ахметов подарував будинок важкопораненому захиснику

Лікарі не давали Віталію Шумею жодних прогнозів. Захисник не міг говорити, ходити, їсти...

Засновник Благодійної організації «Фонд Ріната Ахметова» та президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов подарував важкопораненому захиснику Віталію Шумею власний дім. Про це повідомляє пресслужба фонду.

Сьогодні Віталію 38, і в день народження на нього чекав несподіваний і надзвичайно символічний сюрприз – не просто будинок, а цілий простір, у якому захисник продовжить своє відновлення – у спокої та з вірою в майбутнє.

Рінат Ахметов також особисто привітав Віталія телефоном і побажав йому більше щасливих моментів у новому домі. У гості завітали Наталія Ємченко, голова наглядової ради Фонду, та генеральна директорка Ксенія Сухова.

«Ми приїхали не просто, щоб передати ключі, а щоб зробити це саме в день народження. Я сподіваюся, що цей подарунок змінить життя Віталія на краще. Ми починали допомагати Віталію, коли він був у надзвичайно важкому стані, і пройшли разом із ним весь цей шлях за дорученням Ріната Ахметова, тому що це філософія пана Ахметова. І ми дуже сподіваємося, що слідом за цим буде наступний етап – можливо, навчання, можливо, навіть родинні події. Житло – це база для того, щоб планувати й рухатися далі», – зазначає Наталія Ємченко.

Сьогодні Віталій демонструє значний прогрес: він говорить, робить перші кроки й проходить вертикалізацію – складний і надважливий етап реабілітації після тяжких травм. Під час вертикалізації людину поступово знову вчать тримати власну вагу, стояти на ногах, відновлювати роботу м’язів, рівновагу та координацію. Це фундамент повернення до самостійного руху.

Увесь цей час Віталій разом із батьком живуть у медичних закладах – від лікарні до лікарні, від реабілітації до реабілітації. Фактично після виписки їм повертатися нема куди. Їхній рідний дім на Сумщині перебуває під постійними обстрілами. Безпечного місця для життя та продовження відновлення родина не має.

Віталій Шумей з батьком фото: akhmetovfoundation.org

Саме тому цей подарований дім – можливість нарешті мати свій простір, де відновлення відбуватиметься не між стінами лікарень, а у власній оселі.

Родину також привітав спортивний директор ФК «Шахтар» Дарійо Срна. Він побажав побільше яскравих і щасливих моментів у новому домі.

«Пан Сергій – це велика людина, батько, який може бути прикладом для всіх українців, як він бореться за життя свого сина. Рінат Леонідович за всім цим слідкує. Він і надалі допомагатиме Віталію та його родині. Цей дім, я вважаю, – новий, значний крок до щасливого життя для нього та його родини», – зазначив Дарійо Срна.

У серпні 2022 року поблизу Авдіївки Віталій Шумей, командир зенітно-ракетного комплексу, отримав мінно-вибухову травму та двобічний перелом черепа. Внаслідок поранення він утратив можливість самостійно пересуватися, говорити та їсти. За час лікування боєць переніс три складні операції на голові та проходив реабілітацію в медичних закладах України, а також у Німеччині та Іспанії. Частину витрат на лікування та реабілітацію покрив ФК «Шахтар».

Коли лікарі не залишали шансів, поруч із Віталієм завжди був його батько. Він читав синові книжки, передавав слова підтримки від незнайомих людей і вірив – навіть тоді, коли син не міг відповісти. Саме ця віра стала основою для поступового повернення до життя.

Попереду – тривале відновлення. Але тепер у Віталія є головне – власний дім, який стане місцем сили, стабільності та нових кроків до повноцінного життя.

Нове житло родини Шумей фото: akhmetovfoundation.org

«Рінату Леонідовичу я дуже вдячний як батько. Для мене ця допомога дуже-дуже важлива. Адже є прогрес. Ми вже можемо сказати, що син став на ноги, вже говорить і вже може дещо робити самостійно. Коли ми завершимо реабілітацію, скільки б вона не тривала, я сміливо привезу Віталія сюди, до цього будинку. Усе тут зроблено для нього – і тераса, і кімнати, і душова – усе відповідає його потребам», – каже Сергій Федорович.