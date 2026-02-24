Головна Країна Суспільство
Моторошна аварія на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Моторошна аварія на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
Травм зазнав водій Hyundai та двоє його пасажирів – 76-річна жінка та 52-річний чоловік
фото: Нацполіція

Водій автомобіля Hyundai допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ

23 лютого близько 12:00 на автодорозі «Шепетівка – Полонне – Бердичів» поблизу села Хролин Шепетівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули двоє людей та ще п’ятеро зазнали травм. Про це повідомила поліція Хмельницької області, пише «Главком».

Попередньо встановлено, що 63-річний водій автомобіля Hyundai, житель села Новоселиця, допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ 21063 під керуванням 73-річного жителя села Хролин.

Унаслідок аварії водій ВАЗу загинув на місці події. Його 46-річна пасажирка померла під час надання медичної допомоги у Шепетівській багатопрофільній лікарні. Ще двоє пасажирів цього автомобіля – чоловіки 32 та 52 років отримали тілесні ушкодження.

Також травм зазнав водій Hyundai та двоє його пасажирів – 76-річна жінка та 52-річний чоловік.

Водія Hyundai затримано, наразі він перебуває під вартою в лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, у Кіровоградській області 21 лютого сталася смертельна аварія. Автопоїзд виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з пасажирським автобусом. Є загиблі.

Теги: аварія ДТП Хмельниччина

Моторошна аварія на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
Моторошна аварія на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
