Лондон оголосив пакет допомоги Києву до річниці вторгнення: на що підуть кошти

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лондон оголосив пакет допомоги Києву до річниці вторгнення: на що підуть кошти
Велика Британія оголосила про новий пакет підтримки України до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії
фото: АР

Британія навчатиме українських пілотів у межах нового пакета підтримки

Велика Британія оголосила про новий пакет підтримки України до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Допомога охоплює енергетичний, гуманітарний та безпековий напрямки. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Як повідомив уряд Сполученого Королівства, до пакета увійдуть:

  • 20 млн фунтів стерлінгів на екстрену підтримку енергосистеми України. Кошти спрямують на ремонт і захист електромереж, а також на забезпечення додаткових генеруючих потужностей.
  • 5,7 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги для громад, розташованих поблизу лінії фронту.
  • 30 млн фунтів стерлінгів на зміцнення стійкості українського суспільства, а також на підтримку ініціатив із притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Окремим напрямом стане навчання українських пілотів у Великій Британії для здобуття кваліфікації інструкторів із польотів на гелікоптерах.

Як повідомлялось, Велика Британія офіційно оголосила про надання Україні військової підтримки на суму понад $17 млрд. 

Кошти будуть спрямовані на термінові потреби фронту та довгострокові оборонні контракти протягом 2026 року.

Теги: військові навчання Велика Британія гуманітарна допомога навчання пілот військова допомога

