Допомога енергосектору України: генератори, кошти та техніка надходять з усього світу

Сибіга подякував усім українським союзникам за підтримку енергетичного сектора

Україна продовжує отримувати системну міжнародну допомогу для підтримки енергетичної інфраструктури. Уряди різних держав, благодійні організації, бізнес і громадяни передають кошти, генератори та обладнання для лікарень, громад і критичних об’єктів. Подробиці розповів глава українського МЗС Андрій Сибіга, пише «Главком».

Нідерланди

Спрямовують 35 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, зокрема на розвиток децентралізованого живлення лікарень.

Фінляндія

Продовжує постачання генераторів і обладнання для пунктів незламності через Механізм цивільного захисту ЄС.

Швейцарія

Федеральна рада ухвалила рішення виділити до 32 млн швейцарських франків на підтримку енергетики України – для енергомодулів, генераторів та допоміжного обладнання для найбільш постраждалих міст.

Ангола

Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова отримав два генератори від громадянина країни Бенту Адріану Мендеша.

Словаччина

До Києва доставлено генератори та зарядні станції, також готуються нові поставки для регіонів.

Словенія

До Шостки передано генератори, придбані за кошти молодіжних крил ключових політичних партій країни.

Південна Корея

Релігійна спільнота перерахувала близько 14 тис. доларів на закупівлю енергетичного обладнання для українських громад.

Чехія

Організація Post Bellum продовжує системні поставки генераторів: цього тижня до Миколаєва доставлено вантажівку з обладнанням, готується наступна партія для Сум і області.

Хорватія

Із Загреба до Києва відправлено гуманітарний вантаж для Голосіївської РДА – 19 генераторів, медичні засоби та продукти тривалого зберігання.

Латвія

Благодійний фонд Ziedot відправив 15 дизельних генераторів для потреб Чернігівської ОВА.

Австрія

Спілка Ukrainehilfe переказала 65 тис. євро пожертв для громадських організацій у Києві, Харкові та Запоріжжі на закупівлю речей для захисту від холоду.

Китай

Уряд країни ухвалив рішення надати Україні велику партію генераторів різної потужності для лікарень, освітніх закладів і критичної інфраструктури.

«Також МЗС України та Асоціація Подружжів Українських Дипломатів передали дев'ять генераторів та дві зарядні станції для потреб цивільного населення та військових. Щиро дякую всім партнерам – урядам, громадам, бізнесу, благодійним організаціям і волонтерам – за солідарність, яка допомагає Україні зберігати світло, тепло і нормальне життя громад», – підсумував Сибіга.

До слова, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.