Яка головна риса українців, що змінила країну під час війни? Лібанова дала відповідь

Елла Лібанова наголошує, що емпатія в Україні перетворилася з особистої риси на суспільну силу

Повномасштабна війна відкрила в українському суспільстві приховані резерви людяності та взаємодопомоги. Директорка Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України Елла Лібанова в інтерв'ю ЗМІ заявила, що українці в цей період продемонстрували «нечувану емпатію», яка стала фундаментом виживання нації, інформує «Главком».

Елла Лібанова наголошує, що емпатія в Україні перетворилася з особистої риси на суспільну силу. Це проявилося у мільйонах волонтерських ініціатив, прихистку для переселенців та підтримці армії.

«Я не могла собі ніколи уявити, що наші люди, коли виїжджали, припустимо, з Херсона, вивозили звідти розплідники із собачками, не своїх тварин, до яких вони звикли, а вивозили ось із притулків собачок, кішок і так далі, і що їх годуватимуть. У нас практично зараз немає собак на вулицях безхатніх. Їх просто розібрали додому», – ділиться враженнями Елла Лібанова.

Вона також згадала, як на початку повномасштабної війни, коли багато людей стояли у черзі, щоб перетнути державний кордон, без їжі, води та медикаментів. І багато місцевих прийшли їм на допомогу.

«Миттєво, незрозуміло звідки вискакують хлопчики та дівчатка з підносами, з бутербродами, з гарячим чаєм, з гарячою кавою», – згадує Лібанова.

Експертка зазначає, що це дуже важлива зміна суспільства, що сталася внаслідок війни.

«Я ніколи не забуду, як у 24 у році, у метро люди ділилися їжею, водою, що вже серйозніше, ділилися ліками. Ніхто у метро під час тривоги не бере із собою всю домашню аптечку. Беруть те, чим ти користуєшся. І ось цим ділилися люди», – зазначає аналітикиня.

