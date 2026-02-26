Головна Країна Суспільство
Яка головна риса українців, що змінила країну під час війни? Лібанова дала відповідь

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Елла Лібанова наголошує, що емпатія в Україні перетворилася з особистої риси на суспільну силу
фото: The Ukrainians

Директорка Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова відзначає виникнення в українців «нечуваної емпатії», яка стала фундаментом виживання нації

Повномасштабна війна відкрила в українському суспільстві приховані резерви людяності та взаємодопомоги. Директорка Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України Елла Лібанова в інтерв'ю ЗМІ заявила, що українці в цей період продемонстрували «нечувану емпатію», яка стала фундаментом виживання нації, інформує «Главком».

Елла Лібанова наголошує, що емпатія в Україні перетворилася з особистої риси на суспільну силу. Це проявилося у мільйонах волонтерських ініціатив, прихистку для переселенців та підтримці армії.

«Я не могла собі ніколи уявити, що наші люди, коли виїжджали, припустимо, з Херсона, вивозили звідти розплідники із собачками, не своїх тварин, до яких вони звикли, а вивозили ось із притулків собачок, кішок і так далі, і що їх годуватимуть. У нас практично зараз немає собак на вулицях безхатніх. Їх просто розібрали додому», – ділиться враженнями Елла Лібанова.

Вона також згадала, як на початку повномасштабної війни, коли багато людей стояли у черзі, щоб перетнути державний кордон, без їжі, води та медикаментів. І багато місцевих прийшли їм на допомогу.

«Миттєво, незрозуміло звідки вискакують хлопчики та дівчатка з підносами, з бутербродами, з гарячим чаєм, з гарячою кавою», – згадує Лібанова.

Експертка зазначає, що це дуже важлива зміна суспільства, що сталася внаслідок війни.

«Я ніколи не забуду, як у 24 у році, у метро люди ділилися їжею, водою, що вже серйозніше, ділилися ліками. Ніхто у метро під час тривоги не бере із собою всю домашню аптечку. Беруть те, чим ти користуєшся. І ось цим ділилися люди», – зазначає аналітикиня.

Нагадаємо, Елла Лібанова розповіла про інтелектуальний прорив українців та появу нових мислителів.

На переконання демографині Елли Лібанової, зараз українці почали поступово уникати шароварності. «У нас з'явилися мислителі українці, які, можливо, ну, не дотягуючи до того ж Мирослава Поповича, проте вони досить глибокі, дуже серйозні», – зазначає Елла Лібанова. Академік впевнена, що поява нової інтелектуальної еліти є ключовою ознакою дорослішання держави.

Також демографиня спрогнозувала, якими стануть українські регіони після війни та що їх чекає. на її думку, після завершення війни в Україні сформуються чотири основні територіальні кластери, кожен з яких вимагатиме індивідуальних підходів до розвитку. 

За словами експертки, на північному сході України буде необхідність у створенні спеціальних механізмів для стимулювання життя, роботи та бізнесу через близькість до агресора – Росії. Південний схід, за її словами, зіткнеться з викликами відновлення портів і забезпечення умов безпечного судноплавства.

війна українці демографічна криза Елла Лібанова

