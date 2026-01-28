Головна Київ Новини
Комунальна катастрофа у Голосієві: каналізація замерзла, у ваннах плавають фекалії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Комунальна катастрофа у Голосієві: каналізація замерзла, у ваннах плавають фекалії
Біля будинків встановлено біотуалети
фото: Оксана Іваницька / hromadske

Найкритичніша ситуація на Академіка Заболотного, 86 та 108

Понад два тижні без тепла та кілька днів без працюючих туалетів: мешканці багатоповерхівок на вулиці Академіка Заболотного опинилися в епіцентрі катастрофи. Поки в унітазах замерзає лід, а люди змушені користуватися пакетами для сміття, комунальники визнають – вони не були готові до такого сценарію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на репортаж hromadske.

«Це проблема? Ідіть поплавайте в такій ванній!»

Зв словами журналістів, у житлово-експлуатаційній організації (ЖЕД-109) Голосіївського району сьогодні панує хаос. Мешканці різних будинків, доведені до відчаю, переходять на крик, порівнюючи свої біди. Жінка показує іншій фото своєї ванної кімнати, заповненої нечистотами: «У вас світла немає? Ідіть поплавайте в такій ванній!» Керівниця ЖЕКу Ольга Демянчук не витримує тиску: закриває обличчя руками й починає плакати прямо перед відвідувачами. 

Мешканці скаржаться на комунальний колапс: окрім того, що понад два тижні без тепла, – вже декілька днів як у них не працює каналізація. У туалетах – лід. Фекалії ллються просто у квартири.  

Пакети замість унітазів 

Найкритичніша ситуація на Академіка Заболотного, 86 та 108. Через специфічне планування («кутові» будинки з арками) комунікації розташовані на технічних поверхах над проїздами. Без тепла вони промерзли миттєво. Наталя, мешканка будинку №86, проводить журналістів на технічний поверх, попереджаючи про сморід. Труби порвані, нечистоти течуть просто на підлогу.

«У нас просто катастрофа. Стіни тут ніякі, тому все промерзло. На всьому четвертому поверсі порвало батареї. У мене фекалії у ванній плавають. Я вже виїхала», –  каже Світлана, яка мешкає на четвертому поверсі. 

Жителі багатоповерхівки на Академіка Заболотного, 86 зібралися біля під'їзду
Жителі багатоповерхівки на Академіка Заболотного, 86 зібралися біля під'їзду
фото: Оксана Іваницька / hromadske
Ванна в одній з квартир будинку
Ванна в одній з квартир будинку
фото: hromadske.u

На технічних поверхах журналісти аварійників не побачили, хоч труби тут у жахливому стані: якісь порвало, з якихось течуть нечистоти. Труби промерзли до квартир поверхом вище – у туалетах замерзла вода. Тому мешканців просять не користуватися каналізацією – бо все опиняється в домівках.

Стан труб у підвалі будинку
Стан труб у підвалі будинку
фото: Оксана Іваницька / hromadske

Опалення у будинку не було з 9 січня, у туалет не можна ходити з 19 числа. «Але кудись – не набігаєшся… Є пакети для сміття. То потім повиносимо. А що робити. Кажу так, як є», – розповідає Людмила, мешканка багатоповерхівки в Голосіївському районі 

На технічному поверсі будинку замерзли труби: якісь порвало, з якихось течуть нечистоти
На технічному поверсі будинку замерзли труби: якісь порвало, з якихось течуть нечистоти
фото: Оксана Іваницька / hromadske

На допомогу виснаженим місцевим слюсарям прибули бригади «Укрзалізниці» зі Львова та Дніпра. Вони координуються з ЖЕКом, але навіть їхніх зусиль замало.

Пара у будинку після спроби запустити опалення
Пара у будинку після спроби запустити опалення
фото: Оксана Іваницька / hromadske
Мешканці будинку знімають стару обмотку з труб на техповерсі
Мешканці будинку знімають стару обмотку з труб на техповерсі
фото: Оксана Іваницька / hromadske

«Ми виправляємо в одному місці – рветься в іншому. До квартир часто не потрапити, бо люди виїхали, а там розірвані батареї», – бідкаються ремонтники. У підвалах деяких будинків води вже по пояс.

Оголошення на будинку з проханням не користуватися каналізацією
Оголошення на будинку з проханням не користуватися каналізацією
фото: Оксана Іваницька / hromadske

На дверях під’їздів висять термінові оголошення: «Не користуватися каналізацією! По стояку все замерзло до 5-го поверху!». Мешканка будинку №108 Світлана Розлач щодня відрами виносить нечистоти зі своєї квартири. Її чоловік прикутий до ліжка після інсульту вже 10 років, і жінка з останніх сил намагається зігріти його електропростирадлами в моменти, коли є світло. Сама ж Світлана працює прибиральницею в сусідньому торговельному центрі. Загалом не нарікає. Розуміє, що сантехніків мешканці «розривають на частини», але і бігати й носити відрами нечистоти, каже, – не має сил.  

Світлана Розлач змушена відрами носити нечистоти з власної квартири
Світлана Розлач змушена відрами носити нечистоти з власної квартири
фото: Оксана Іваницька / hromadske

Біля згаданих будинків журналісти побачили встановлені біотуалети. Без опалення в цьому мікрорайоні лишаються приблизно 20 будинків. Мешканці з різних проблемних адрес прийшли до будівлі ЖЕКу – зриваючись на емоції, кому що болить. 

Керівниця ЖЕД-109 Ольга Демянчук зізнається: технічні поверхи промерзли до інею на стінах, а грошей на їхнє утеплення у ЖЕКу немає. «Ми просимо мешканців – допомагайте. Організовуйтесь, обігрівайте труби «дуйками». Ми розморожуємо одну ділянку, а через напір вона тріскається далі», – пояснює вона.      

Аварійна бригада залізничників
Аварійна бригада залізничників
фото: Оксана Іваницька / hromadske

Керівниця ЖЕД-109 пояснює, що після того, як працівники розморозили трубу, вона починає тріскатись через напір води, після цього її треба зварювати. «Ми організовуємо слідом за розморожувальниками зварювальників, потім каналізаційників. От працюють залізничники… Але ж вони не сантехніки. Зараз уже будуть приїжджати на підмогу бригади саме сантехніків», – додає Ольга Демянчук. 

Мешканці будинків без опалення прийшли до керівниці ЖЕКу
Мешканці будинків без опалення прийшли до керівниці ЖЕКу
фото: Павло Брук/ hromadske

Комунальниця бідкається, що у неї лише сім людей, а мікрорайон величезний. Каже, позбирала всіх фахівців і попросила про допомогу навіть тих сантехніків, які позвільнялися. Лише зараз, каже, у районі забезпечили генератори на станціях енерговодопостачання, і є змога, щоб працювало опалення. Бо донині, якщо вимикали світло, не було ні води, ні опалення.  

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів черговий щоденний селектор, де заслухав доповіді про ліквідацію наслідків російських атак. Ситуація в енергетиці та теплопостачанні залишається напруженою: у столиці понад 700 багатоповерхівок досі без тепла, а на Київщині нічна атака дронів забрала життя двох людей. Президент наголосив на необхідності більшої оперативності від міської влади Києва та подякував рятувальникам і комунальникам за цілодобову роботу. 

Новини
Комунальна катастрофа у Голосієві: каналізація замерзла, у ваннах плавають фекалії
Померла народна артистка України Тамара Плашенко
Померла народна артистка України Тамара Плашенко
На тлі масових травмувань киян синоптики знову попереджають про ожеледь: прогноз на 29 січня
На тлі масових травмувань киян синоптики знову попереджають про ожеледь: прогноз на 29 січня
Стала відома кількість киян, які щодня травмуються через ожеледицю
Стала відома кількість киян, які щодня травмуються через ожеледицю
Удар по Голосіївському району: наслідки та гарячі лінії для постраждалих
Удар по Голосіївському району: наслідки та гарячі лінії для постраждалих
Понад 700 будинків у Києві досі без тепла: Кличко назвав найпроблемніший район
Понад 700 будинків у Києві досі без тепла: Кличко назвав найпроблемніший район

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Сьогодні, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
