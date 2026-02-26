Елла Лібанова: Україна прощається із «шароварністю» та народжує нову касту

Елла Лібанова розповіла про інтелектуальний прорив українців та появу нових мислителів

Українське суспільство впевнено долає епоху поверхневого патріотизму та «шароварщини», переходячи до етапу глибокого інтелектуального переосмислення своєї ідентичності. Про це під час інтерв'ю ЗМІ заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова, інформує «Главком».

На переконання демографині Елли Лібанової, зараз українці почали поступово уникати шароварності.

«У нас з'явилися мислителі українці, які, можливо, ну, не дотягуючи до того ж Мирослава Поповича, проте вони досить глибокі, дуже серйозні», – зазначає Елла Лібанова.

Академік впевнена, що поява нової інтелектуальної еліти є ключовою ознакою дорослішання держави.

«У нас з'являються соціальні психологи, яких у нас зроду не було. Це елемент культури, безумовно, без знання соціальної психології взагалі, мені здається, про культуру, ну якось важко говорити. І ось, на мою думку, це дуже важливо», – зазначає Елла Лібанова.

Лібанова також вважає, що українці, як нація, поступово «переросте ненависть», відторгнення російської культури.

Нагадаємо, демографиня Лібанова розповіла, чому в Україні не буде бебі-буму після війни.

За її словами, після завершення війни в Україні не буде сплеску народжуваності, як після Другої світової війни. Елла Лібанова пояснила, що в той час було економічно вигідно мати багато дітей, а їх виховання та потреби були простішими за сучасні. До того ж люди мали інші вимоги до комфортності та рівня життя.

Ще одним фактором, який на це вплине є кращі методи контрацепції, які раніше були або недоступні всім, або їх загалом майже не було. Тому зараз народжують здебільшого ті, хто цього хоче.

За даними Елли Лібанової, у 2021 році в Україні на одну жінку припадало в середньому 2,1 дитини. Проте під час повномасштабної війни, за підрахунками Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук, ця частка складає близько 0,7.

Також демографиня спрогнозувала, якими стануть українські регіони після війни та що їх чекає. на її думку, після завершення війни в Україні сформуються чотири основні територіальні кластери, кожен з яких вимагатиме індивідуальних підходів до розвитку.

За словами експертки, на північному сході України буде необхідність у створенні спеціальних механізмів для стимулювання життя, роботи та бізнесу через близькість до агресора – Росії. Південний схід, за її словами, зіткнеться з викликами відновлення портів і забезпечення умов безпечного судноплавства.