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Захмарні премії мера Тернополя: суд розглядає справу (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Захмарні премії мера Тернополя: суд розглядає справу (відео)
фото: Суспільне Тернопіль

НАЗК зазначає, що Надал преміював сам себе у максимальному розмірі – 250% від посадового окладу

Сьогодні, 17 квітня, справу із захмарними преміями міського голови Сергія Надала Тернопільський міськрайонний суд. Про це передає місцеве видання «20 хвилин»

Національне агентство запобігання корупції (НАЗК) позивається до міського голови в особі обласної прокуратури, інтереси якої представлятиме прокурорка Тетяна Дедюх.

Під час засідання Надал пояснив, чим керувався, коли виписував собі премії.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму сайті повідомило, що склало протокол на Сергія Надала за частинами 1 та 2 статті 127-7 Кодексу про адміністративні правопорушення. За це його можуть оштрафувати на суму до 6 800 гривень.

У публікації Національного агентства з питань запобігання корупції йдеться про те, що Сергій Надал преміював сам себе у максимальному розмірі. За їхньої інформацією, обсяг преміальних міг сягати навіть 250% від посадового окладу. На сайті НАЗК йдеться і про допомогу на оздоровлення, а також матеріальну підтримку для вирішення соціально-побутових питань. І все це у максимальних гранично допустимих обсягах.

Такі діяння з боку очільника Тернополя містять ознаки порушень, передбачених частинами 1, 2 статті 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Теги: мер Тернопіль премія

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