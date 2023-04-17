Захмарні премії мера Тернополя: суд розглядає справу (відео)

НАЗК зазначає, що Надал преміював сам себе у максимальному розмірі – 250% від посадового окладу

Сьогодні, 17 квітня, справу із захмарними преміями міського голови Сергія Надала Тернопільський міськрайонний суд. Про це передає місцеве видання «20 хвилин»

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Національне агентство запобігання корупції (НАЗК) позивається до міського голови в особі обласної прокуратури, інтереси якої представлятиме прокурорка Тетяна Дедюх.

Під час засідання Надал пояснив, чим керувався, коли виписував собі премії.

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Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму сайті повідомило, що склало протокол на Сергія Надала за частинами 1 та 2 статті 127-7 Кодексу про адміністративні правопорушення. За це його можуть оштрафувати на суму до 6 800 гривень.

У публікації Національного агентства з питань запобігання корупції йдеться про те, що Сергій Надал преміював сам себе у максимальному розмірі. За їхньої інформацією, обсяг преміальних міг сягати навіть 250% від посадового окладу. На сайті НАЗК йдеться і про допомогу на оздоровлення, а також матеріальну підтримку для вирішення соціально-побутових питань. І все це у максимальних гранично допустимих обсягах.

Такі діяння з боку очільника Тернополя містять ознаки порушень, передбачених частинами 1, 2 статті 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.