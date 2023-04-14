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Захист Коболєва визнав, що їхній клієнт надурив суд

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Захист Коболєва визнав, що їхній клієнт надурив суд
Адвокат Коболєва зауважив: у прокуратури була можливість повторно ініціювати перегляд запобіжного заходу, але вони цим не скористалися
фото з Facebook Андрія Коболєва

За екскерівника «Нафтогазу» було внесено 107 млн грн застави, що становить 46,71% від визначеної судом суми

Захисник колишнього керівника державної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва Олександр Лисак визнав, що його клієнт не повністю виконав ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 1 березня цього року. Таку заяву адвокат зробив сьогодні у суді, який розглядав клопотання детектива НАБУ, повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію.

«У нас виникла цікава ситуація із запобіжним заходом для Андрія Володимировича (Коболєва – «Главком»). Адже є рішення апеляції, в якому визначено розмір застави (229,2 млн грн – «Главком»). На сьогодні не внесено всю заставу, то можна вважати, що не виконана судова ухвала про призначення запобіжного заходу. Коли ж прокурор звернувся з клопотанням про зміну запобіжного заходу, то суд частково задовольнив і зобов’язав (підозрюваного – «Главком») носити засіб електронного контролю», – зазначив адвокат екстопменеджера «Нафтогазу».

Водночас адвокат Олександр Лисак зауважив, що у прокуратури була можливість повторно ініціювати перегляд запобіжного заходу, враховуючи невнесення застави. Але цього не сталося.

«Річ у тім, що в прокуратури не з’явилися нові підстави для звернення з таким клопотанням», – вважає захисник Коболєва.

Треба додати, що за Коболєва було внесено лише 107 млн грн застави (46,71% від визначеної судом суми). З них сам фігурант дав на заставу лише трохи більше 1 млн грн.

Варто наголосити, що сьогодні Вищий антикорупційний суд залишив без розгляду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро щодо продовження досудового розслідування у справі Андрія Коболєва ще на пів року.
Крім цього, суд відмовив у задоволенні клопотань захисників Коболєва, котрі наполягали на поверненні клопотання детектива НАБУ і закриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що досудове розслідування у справі Коболєва, розпочате 24 липня 2018 року, закінчується 19 квітня 2023 року.

Як повідомляв «Главком», 14 квітня НАБУ заявило про вилучення нових документів та інформації у справі Коболєва. Йдеться про 37 Гб електронного листування. Ці дані, стверджують у НАБУ, мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні.

У січні 2023 року слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн.

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Теги: Нафтогаз України НАБУ Андрій Коболєв премія Вищий антикорупційний суд

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