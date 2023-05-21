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ЗМІ назвали мільярдера, статки якого у 2023 році ростуть із рекордною швидкістю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗМІ назвали мільярдера, статки якого у 2023 році ростуть із рекордною швидкістю
Наступного місяця Марк Цукерберг планує запустити мережу, яка стане конкурентом Twitter
фото: Facebook / Mark Zuckerberg

Акції корпорації Марка Цукерберга різко зросли на тлі скорочення видатків та запланованих нових продуктів

Статки очільника американської корпорації Meta Platforms Марка Цукерберга цьогоріч виросли на $44,3 млрд. Це найбільший і найшвидший ріст у порівнянні з іншими мільярдерами. Про це повідомило агентство Bloomberg.
 
Як зазначається, акції Metastock різко зросли на тлі скорочення видатків та запланованих нових продуктів.

«Минулого року Марк Цукерберг пішов ва-банк заради метавсесвіту і був готовий на багато що заради домінування у віртуальній реальності. І це коштувало йому чималих грошей», – ідеться в матеріалі.

За даними видання, у якийсь момент статки Цукерберга впали більш ніж на $100 млрд, що є приголомшливим показником як для міленіала, який лише кілька років тому був третьою найбагатшою людиною у світі.

Досі Цукерберг був зосереджений на фізичному світі – спочатку скоротив витрати у своїй Meta Platforms Inc., а тепер працює над реальним конкурентом Twitter Ілона Маска, уточнює Bloomberg.

Так, платформа Instagram Meta планує запустити мережу, яка стане конкурентом Twitter, наступного місяця. За словами людей, обізнаних у цьому питанні, текстовий застосунок уже тестується зі знаменитостями та впливовими людьми.

Нагадаємо, що ЗМІ оприлюднили скандальне розслідування, у якому йдеться про те, що мільярдер Марк Цукерберг «живе у своєму закритому світі», не спілкується ні з ким крім найближчого оточення і не дозволяє нікому з команди з собою сперечатися.

Раніше повідомлялося, що компанія Meta, яка володіє соцмережею Facebook, звільнила понад 11 тис. працівників в межах масових скорочень.

Теги: Facebook Марк Цукерберг гроші

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