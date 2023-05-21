ЗМІ назвали мільярдера, статки якого у 2023 році ростуть із рекордною швидкістю

Акції корпорації Марка Цукерберга різко зросли на тлі скорочення видатків та запланованих нових продуктів

Статки очільника американської корпорації Meta Platforms Марка Цукерберга цьогоріч виросли на $44,3 млрд. Це найбільший і найшвидший ріст у порівнянні з іншими мільярдерами. Про це повідомило агентство Bloomberg.



Як зазначається, акції Metastock різко зросли на тлі скорочення видатків та запланованих нових продуктів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Минулого року Марк Цукерберг пішов ва-банк заради метавсесвіту і був готовий на багато що заради домінування у віртуальній реальності. І це коштувало йому чималих грошей», – ідеться в матеріалі.

За даними видання, у якийсь момент статки Цукерберга впали більш ніж на $100 млрд, що є приголомшливим показником як для міленіала, який лише кілька років тому був третьою найбагатшою людиною у світі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Досі Цукерберг був зосереджений на фізичному світі – спочатку скоротив витрати у своїй Meta Platforms Inc., а тепер працює над реальним конкурентом Twitter Ілона Маска, уточнює Bloomberg.

Так, платформа Instagram Meta планує запустити мережу, яка стане конкурентом Twitter, наступного місяця. За словами людей, обізнаних у цьому питанні, текстовий застосунок уже тестується зі знаменитостями та впливовими людьми.

Нагадаємо, що ЗМІ оприлюднили скандальне розслідування, у якому йдеться про те, що мільярдер Марк Цукерберг «живе у своєму закритому світі», не спілкується ні з ким крім найближчого оточення і не дозволяє нікому з команди з собою сперечатися.

Раніше повідомлялося, що компанія Meta, яка володіє соцмережею Facebook, звільнила понад 11 тис. працівників в межах масових скорочень.