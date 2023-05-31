У яких містах найбільше переселенців: рейтинг (інфографіка)

Чимало ВПО нині проживає у східних та південних обласних центрах

Київ, Дніпро та Харків очолюють рейтинг міст за кількістю переселенців. Про це повідомляє «Чесно» за даними міських рад.

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Лідером за кількістю ВПО є столиця – тут зареєстровано приблизно 380 тис. переселенців. Майже вдвічі менше проживає наразі у Дніпрі, а саме 175 тис. осіб.

«У нас зараз стільки ВПО, що це як новий район столиці. Постають питання освіти, медицини, ЖКГ і так далі. Якщо питання житла більш-менш вирішено, то питання працевлаштування стоїть доволі гостро. Більшість ВПО де-юре, але не де-факто живуть на держвиплати. На останній сесії рада столиці ухвалила рішення про фінансову кредитну підтримку для розвитку бізнесу на території міста», – зазначає секретар Київради Володимир Бондаренко.

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Замикають п’ятірку міст за кількістю ВПО Харків, Запоріжжя та Одеса: саме східні та південні обласні центри наразі мають найбільше зареєстрованих переселенців.

«Громади мають працювати над інтеграцією ВПО комплексно, адже переселенці однозначно матимуть вагому роль у соціальному, економічному та політичному житті міста. Запоріжжя шість років тому налічувало близько 700 тис. мешканців. Сьогодні ж у місті близько 150 тис. переселенців. Усі вони мають почуватися тут включеними у життя громади, мати можливість працювати та забезпечувати сім'ї. Для цього влада міст зобов’язана реагувати на виклики швидко та ефективно. Потрібно розуміти, що ВПО можуть мати значний вплив на формування місцевої влади після перемоги», – зазначає координаторка руху «Чесно» Віта Думанська.

Лише у Херсоні загальна статистика щодо кількості ВПО поки відсутня (різні відповіді від декількох районних рад міста, департаментів міської ради). Херсонський ЦНАП повідомив, що веде реєстрацію ВПО лише з 15 березня 2023 року, тому загальну кількість поки назвати не може.

Зауважимо, наразі в Україні офіційно зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб. Попри те, що східні регіони країни залишаються в лідерах, за останній рік кількість ВПО у західних областях значно підвищилась – у яких областях України найбільше переселенців: дослідження.

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До слова, у травні значно зменшилась кількість українців, які виїжджають: уряд пояснив, як контрнаступ ЗСУ вплине на кількість переселенців.

Раніше повідомлялося, що побільшало категорій переселенців, які можуть отримати тимчасове житло: перелік.