Переселенцям затримують виплати. Міністерство реінтеграції порадило, що робити
У Міністерстві реінтеграції вкотре пообіцяли зарадити ситуації і встановити причини затримки виплат
Вимушені переселенці нарікають, що не можуть отримати вчасно передбачені державної виплати допомоги. Про це пише видання «На пенсії».
Йдеться про 2000 гривень для дорослих і 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю які виплачують з 3 по 22 число кожного місяця. У Міністерстві реінтеграції вкотре пообіцяли зарадити ситуації, і передусім встановити причини затримки виплат.
Звертатися слід:
- на «гарячу лінію» Мінреінтеграції: 15-48;
- до офісу уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб: +38 (066) 813-62-39.
Нагадаємо, в Міністерстві соцполітики нещодавно заявляли, що на допомогу усім переселенцям до кінця 2023 року не вистачить грошей і її надаватимуть лише найвразливішим або тим, які щойно переселилися.
Наразі в Україні офіційно зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб: найбільше – у східних областях. Про це повідомляє «Чесно». Лідерами за кількістю ВПО є Донецька, Харківська та Дніпропетровська області. У кожній з областей у статусі переселенця проживає близько півмільйона осіб. Така ж ситуація була і до початку повномасштабного вторгнення. Тоді переселенці також обирали для життя райони поруч із частково окупованими Луганською та Донецькою областями. Попри те, що регіони сходу країни залишаються в лідерах, за останній рік кількість ВПО у західних областях значно підвищилась. Тому значним викликом для місцевих громад стала швидка адаптація та перелаштування роботи для підтримки значної кількості переселенців у стислі строки.
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