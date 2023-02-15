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Українці відсьогодні судові повістки отримуватимуть через Viber

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українці відсьогодні судові повістки отримуватимуть через Viber
фото ілюстративне

З 00:01 до 12:00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток

З метою економії державних фінансів із 15 лютого судові повістки та виклики в Україні почали надсилати через месенджер Viber. Про це поінформувала пресслужба Державної судової адміністрації України.

Зазначається, що від 15 лютого судові повістки та виклики надсилатимуть у вигляді електронних повідомлень  у Viber: за замовченням, система документообігу відправлятиме повістку через месенджер, в разі неможливості – повістка прийде як SMS.

«З 00:01 до 12:00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток – з тих, які за згодою учасників судового процесу направляються у вигляді електронних повідомлень. Завдяки цьому, за перші пів дня роботи нового сервісу економія для судів (а значить, і для держбюджету) понад 5 тис. грн, або 42%», – зазначають в адміністрації.

Раніше повідомлялося, що надсилання повісток та викликів через месенджери дозволить судам заощадити понад 6 млн грн на рік. Вартість однієї надісланої судової повістки через Viber втричі дешевша за надсилання повістки у вигляді SMS-повідомлення.

До слова, раніше Держспецзвязку назвала месенджер, який можуть прослуховувати окупанти.

Теги: повістка суд українці

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