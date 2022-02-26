Держспецзвязку назвала месенджер, який можуть прослуховувати окупанти

Під час спілкування у WhatsApp не варто повідомляти стратегічно важливу інформацію

Українців просять бути обережними під час спілкування

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України закликала користувачів месенджерів бути обачними та обережними під час спілкування.

Так, Центр протидії дезінформації отримав дані з авторитетних джерел, що месенджер WhatsApp прослуховується ворожими військами.

Відтак ,українців просять

не поширювати при спілкуванні стратегічно важливу інформацію, особливо щодо переміщення військ та техніки ЗСУ;

не обговорювати з незнайомими особами (особливо з незаповненими профілями) та не розкривати ваші особисті дані.

Центр рекомендує використовувати інші електронні месенджери та, за можливості, приховувати особисті дані у налаштуваннях конфіденційності під час дискусій у мережі.

Раніше повідомлялося, що у бета-версії месенджера WhatsApp оновили інтерфейс голосових дзвінків.

До слова, нещодавно Telegram додав кілька нових функцій.