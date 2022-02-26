  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Держспецзвязку назвала месенджер, який можуть прослуховувати окупанти

    Під час спілкування у&nbsp;WhatsApp не варто повідомляти стратегічно важливу інформацію&nbsp; - Держспецзвязку назвала месенджер, який можуть прослуховувати окупанти
    Під час спілкування у WhatsApp не варто повідомляти стратегічно важливу інформацію 
    фото з відкритих джерел

    Українців просять бути обережними під час спілкування

    Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України закликала користувачів месенджерів бути обачними та обережними під час спілкування.

    Так, Центр протидії дезінформації отримав дані з авторитетних джерел, що месенджер WhatsApp прослуховується ворожими військами.

    Відтак ,українців просять

    • не поширювати при спілкуванні стратегічно важливу інформацію, особливо щодо переміщення військ та техніки ЗСУ;
    • не обговорювати з незнайомими особами (особливо з незаповненими профілями) та не розкривати ваші особисті дані.

    Центр рекомендує використовувати інші електронні месенджери та, за можливості, приховувати особисті дані у налаштуваннях конфіденційності під час дискусій у мережі.

    Раніше повідомлялося, що у бета-версії месенджера WhatsApp оновили інтерфейс голосових дзвінків.

    До слова, нещодавно Telegram додав кілька нових функцій.

    Читайте також:

    Теги: окупанти державна служба ЗСУ час WhatsApp
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Держспецзвязку назвала месенджер, який можуть прослуховувати окупанти