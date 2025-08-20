Головна Країна Суспільство
Українці за кордоном тепер можуть оформити нотаріальні документи онлайн

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
фото: delo

У дипустанову тепер потрібно прийти лише для того, щоб забрати готовий документ

У середу, 20 серпня, усі посольства та консульства України запровадили онлайн-подачу документів для нотаріальних дій. Відтепер система «е-Консул» працює у всіх 120 закордонних дипломатичних установах, що надають консульські послуги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ України. 

Відтепер громадяни можуть у зручний для себе час:

  • подати онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії
  • завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви
  • завантажити всі необхідні документи

У відомстві повідомили, що усі процедури подачі та обробки документів можна здійснити без попереднього фізичного відвідування дипустанови. Після онлайн-подачі потрібно буде лише забрати готовий документ. Така система значно економить час та ресурси громадян.

Поетапне введення в дію цієї системи тривало з 1 липня. З моменту підключення перших двох черг дипустанов у липні та серпні послугою скористатися вже майже півтисячі українців. Відтепер українці за кордоном можуть подавати інформацію та документи в електронній формі через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС «е-Консул».

Нагадаємо, 20 грудня Кабінет міністрів України ухвалив розроблену МЗС постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами осіб, які перебувають за межами України, що подаються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул». Тоді міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначав, що заяви про надання послуг можна буде подавати через портал або мобільний додаток «Дія».

Теги: дипломатія документи українці послуги нотаріат

Коментарі — 0

