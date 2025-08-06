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Пішов із життя видатний цирковий артист і педагог Станіслав Філіпенко

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пішов із життя видатний цирковий артист і педагог Станіслав Філіпенко
Філіпенко протягом 15 років працював викладачем у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв
фото: державне підприємство «Національний Цирк України»

Вихованці Станіслава Філіпенка представляють українське циркове мистецтво в усьому цивілізованому світі, здобуваючи престижні нагороди

Сьогодні, 6 серпня, у віці 87 років пішов із життя видатний артист, режисер і педагог Станіслав Філіпенко. Він понад пів століття присвятив розвитку українського циркового мистецтва та вихованню нових поколінь артистів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний цирк України. 

Станіслав Бахтасович Філіпенко народився 8 липня 1938 року. Він розпочав свою трудову діяльність у 1956 році, одразу після закінчення середньої школи, ставши артистом у системі «Держцирк». Він успішно освоїв найскладніші циркові жанри, серед яких були жонглювання, акробатика, еквілібр та дресирування тварин, виступав з провідними цирковими трупами на найкращих аренах України та світу, зокрема у першій програмі Київського державного цирку (сьогодні це – Національний цирк України) «День народження» у складі Першого українського циркового колективу під керівництвом Петра Маяцького. Філіпенко був автором багатьох оригінальних номерів у різних циркових жанрах.

Любов Філіпенка до дітей та прагнення передати їм майстерність і захоплення цирковим мистецтвом привели його до народного цирку «Юність Києва», З 1983 року він почав там працювати репетитором, а згодом – очолив цей колектив. Саме в цьому середовищі розкрився педагогічний та організаторський талант «Бахстасовича», як люблячи називали його вихованці та колеги. Він вмів знайти підхід до молоді різного віку, готуючи їх до виконання яскравих циркових номерів. Завдяки саме його зусиллям народний цирк «Юність Києва» став одним із найкращих аматорських циркових колективів країни, здобуваючи лауреатські титули на міжнародних і всеукраїнських фестивалях, таких як «ДивоЦирк» у Національному цирку України, «Квіти планети», «Діти європейського цирку», «Бронзовий клоун» та «Молодий цирк України».

Вихованці Станіслава Філіпенка представляють українське циркове мистецтво в усьому цивілізованому світі, здобуваючи престижні нагороди. За високий рівень виконавської майстерності та активну концертну діяльність цирку «Юність Києва» було присвоєно звання «Народний аматорський колектив».

Педагогічна та режисерська діяльність Станіслава Філіпенка приносила видатні результати. За 59 років існування студії сотні її вихованців стали професійними цирковими артистами, виступаючи на найпрестижніших аренах світу: у Національному цирку України, в Канаді, Франції, Америці, Іспанії та Німеччині, зокрема четверо його учнів мали честь працювати у знаменитому цирку Du Soleil. У «Юності Києва» вже налічується понад 20 династій циркових артистів, серед яких лауреати міжнародних конкурсів, чемпіони Європи зі спортивної акробатики, заслужені артисти України та майстри спорту міжнародного класу.

Станом на сьогодні в народному цирку «Юність Києва» займається понад 30 молодих людей віком від шести до 25 років. Вони активно беруть участь у мистецькому житті столиці та досягають успіхів у конкурсах. У 2018–2019 роках студійці здобули «Гран-Прі» і стали лауреатами таких фестивалів-конкурсів, як «ДивоЦирк», «Кубок Золотих воріт», «Ти у серці моїм, Україно» й «Понтійська арена».

Враховуючи значний досвід і професійну майстерність Станіслава Філіпенка, його запросили до нинішньої Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв для підготовки майбутніх артистів, де він працював протягом 15 років, паралельно керуючи народним цирком «Юність Києва».

За свою творчу й педагогічну діяльність Станіслав Філіпенко був удостоєний Мистецької премії «Київ» в галузі циркового мистецтва імені братів В. та О. Ялових, Почесних грамот Міністерства культури України, Департаменту культури міста Києва та Печерської в місті Києві районної адміністрації.

Прощання зі Станіславом Філіпенком відбудеться у столмці у четвер, 7 серпня об 11:00 за адресою: вул. І. Федорова, ЗЗ, похоронне бюро «Омега».

Нагадаємо, народний художник України, академік Національної Академії мистецтв України, член Національної спілки художників України Володимир Микита помер на 95-му році життя.

Теги: смерть українці Україна цирк

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