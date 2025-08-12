Головна Гроші Особисті фінанси
Хто може вийти на пенсію до досягнення пенсійного віку: пояснення ПФУ

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Хто може вийти на пенсію до досягнення пенсійного віку: пояснення ПФУ
На пенсію можна вийти раніше
фото: Finance News

У відомстві розповіли, за яких умов можна вийти на пенсію раніше

Дехто з українців може вийти на пенсію до досягнення пенсійного віку. Однак для цього потрібні певні умови, розповідає «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

У відомстві розповіли, що на це мають право люди, що втратили роботу з ініціативи роботодавця через зміни в організації праці, мають право вийти на пенсію раніше. Це стосується тих, кого скоротили, або якщо підприємство ліквідували, реорганізували чи визнали банкрутом. Головна умова — на день звільнення залишалося не більше ніж 18 місяців до досягнення встановленого пенсійного віку.

Щоб скористатися цим правом, потрібно виконати кілька умов. Для цього необхідно:

  • мати необхідний страховий стаж: для чоловіків це щонайменше 35 років, для жінок – 30 років;
  • протягом 30 днів після звільнення зареєструватися у центрі зайнятості та протягом 7 днів з моменту реєстрації не отримати пропозиції відповідної роботи.

Якщо роботи немає, безробітний подає в центр зайнятості заяву. У ній він просить підготувати клопотання до Пенсійного фонду та припинити його реєстрацію як безробітного. Після цього вже наступного дня можна звертатися до територіального управління Пенсійного фонду для оформлення дострокової пенсії.

Важливо знати, що подати документи можна лише після зняття з обліку у службі зайнятості. Якщо людина звернеться до Пенсійного фонду, не пройшовши цю процедуру, у призначенні виплат їй відмовлять.

Нагадаємо, що при досягненні 65-річного віку громадяни, які не мають права на пенсію через недостатній страховий стаж, можуть претендувати на державну підтримку. Її розмір визначається з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб при втраті працездатності.

Раніше Кабінет міністрів України затвердив єдиний порядок виплат пенсій та доплат, призначених за рішеннями судів. Таке рішення має ліквідувати проблему виконання судових рішень щодо пенсій, яка роками викликала збільшення державного боргу перед українцями.

Теги: документи Пенсійний фонд пенсія

