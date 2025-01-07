Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дітей з тимчасово окупованих територій відправлятимуть до мілітарних хабів РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дітей з тимчасово окупованих територій відправлятимуть до мілітарних хабів РФ
Дітей з ТОТ відправлятимуть в табір «Авангард» у Волгоградській області
фото: ЦНС

Окупанти сформували план щодо вивезення дітей до мілітарних таборів у 2025 році

Кремль надав план окупаційній адміністрації щодо направлення дітей до мілітарних таборів Росії у 2025 році. Дітей будуть відправляти в табір «Авангард» у Волгоградській області. Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Повідомляється, що офіційно табір має назву центру «патріотичного виховання», проте фактично це є мілітарним табором, де дітям пропагують військову кар’єру в училищах Росії.

Дітей відправлятимуть в табір «Авангард» у Волгоградській області.

«Кожен регіон має план з кількості дітей, які мають бути відправлені до табору впродовж сезону. Самі окупаційні адміністрації поклали відповідальність за набір учасників на кремлівські рухи в регіоні», – йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву закликає повідомляти щодо колаборантів, які допомагають реалізувати політику кремля на ТОТ для притягнення їх до відповідальності.

Раніше ми писали, що диктатор Росії Володимир Путін доручив включити «патріотичні твори» сучасних авторів до списків, рекомендованих для читання у школах. 

Нагадаємо, що російські війська обстріляли Семенівку Чернігівської області. Внаслідок атак троє людей отримали поранення. Двох людей госпіталізували, також зафіксовано руйнування.

Читайте також:

Теги: табір окупанти росія діти пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на шосте січня повністю відключено від газопостачання 122 населені пункти
У Придністров'ї тисячі людей залишилися без опалення
Сьогодні, 05:55
За документами загиблі рсійські військовослужбовці вважаються зниклими
Росіяни не забирають тіла своїх загиблих на півдні Херсонщини – «Атеш»
26 грудня, 2024, 04:42
Під час робіт і випробувань конструктори Іл-76ПП не змогли досягти електромагнітної сумісності бортової апаратури літака і комплексу «Ландиш»
Мав би глушити Patriot: чому в РФ утилізують єдиний у світі літак Іл-76ПП
26 грудня, 2024, 04:20
Кремль обіцяв почати сповільнення YouTube через те, що сервіс не блокує заборонені у Росії російськомовні незалежні ЗМІ
Росія почала блокувати YouTube: трафік упав до 20% від норми
23 грудня, 2024, 17:21
Рішення про виведення військ ухвалив головком Сирський
Підрозділи Сил оборони потрапили в оточення на Донеччині? «Хортиця» зробила заяву
20 грудня, 2024, 12:39
Речник Держдепартаменту висловився щодо військових КНДР
США зробили заяву про перекидання нових підрозділів КНДР до Росії
18 грудня, 2024, 10:01
Пісторіус вважає, що надто рано ухвалювати рішення про присутність західних військ в Україні
Німеччина готова відправити миротворців в Україну: названо умову
17 грудня, 2024, 20:54
Триває 1028-й день повномасштабної війни
Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині – DeepState
17 грудня, 2024, 05:48
На даний момент у росіян не так багато можливостей потрапити на Кіпр
Одна з курортних країн посилила візові вимоги для росіян
13 грудня, 2024, 09:04

Суспільство

Дітей з тимчасово окупованих територій відправлятимуть до мілітарних хабів РФ
Дітей з тимчасово окупованих територій відправлятимуть до мілітарних хабів РФ
Росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині: є поранені
Росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині: є поранені
Сили спецоперацій знищили групу військових КНДР в Курській області
Сили спецоперацій знищили групу військових КНДР в Курській області
Пішов воювати, щоб син не навчався у російській школі. Згадаймо Олександра Чудіновича
Пішов воювати, щоб син не навчався у російській школі. Згадаймо Олександра Чудіновича
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Буревій у Карпатах: рятувальники попереджають туристів про негоду
Буревій у Карпатах: рятувальники попереджають туристів про негоду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
128K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
25K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
20K
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів

Новини

Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Вчора, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Вчора, 02:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua