Дітей з ТОТ відправлятимуть в табір «Авангард» у Волгоградській області

Окупанти сформували план щодо вивезення дітей до мілітарних таборів у 2025 році

Кремль надав план окупаційній адміністрації щодо направлення дітей до мілітарних таборів Росії у 2025 році. Дітей будуть відправляти в табір «Авангард» у Волгоградській області. Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Повідомляється, що офіційно табір має назву центру «патріотичного виховання», проте фактично це є мілітарним табором, де дітям пропагують військову кар’єру в училищах Росії.

Дітей відправлятимуть в табір «Авангард» у Волгоградській області.

«Кожен регіон має план з кількості дітей, які мають бути відправлені до табору впродовж сезону. Самі окупаційні адміністрації поклали відповідальність за набір учасників на кремлівські рухи в регіоні», – йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву закликає повідомляти щодо колаборантів, які допомагають реалізувати політику кремля на ТОТ для притягнення їх до відповідальності.

Раніше ми писали, що диктатор Росії Володимир Путін доручив включити «патріотичні твори» сучасних авторів до списків, рекомендованих для читання у школах.

Нагадаємо, що російські війська обстріляли Семенівку Чернігівської області. Внаслідок атак троє людей отримали поранення. Двох людей госпіталізували, також зафіксовано руйнування.