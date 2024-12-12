Катували струмом, били трубами. Азовець, засуджений у РФ до 20 років колонії, розповів про тортури в полоні

Під час знущань у російському полоні Олександр Максимчук кілька разів непритомнів

Український військовополонений з батальйону «Азов» Олександр Максимчук, засуджений у Росії до 20 років колонії суворого режиму, заявив про жорстокі тортури в СІЗО-2 міста Таганрог. Його катували електричним струмом, били трубами та підвішували вниз головою. Таким чином росіяни змушували Максимчука визнати провину, публічно покаятися та відмовитися від захисту адвоката. Про це пише «Медіазона».

5 грудня суд у Ростові-на-Дону засудив українського військовополоненого Максимчука до 20 років колонії суворого режиму. Після вироку український військовий заявив, що у Таганрозі щодо нього «застосовувалися мислимі і немислимі методи тиску».

«За цей час мене двічі піддавали тортурам, били, а також чинили на мене морально-психологічний тиск із застосуванням спецзасобів, а саме портативних електрошокерів, – сказав військовий. – Усе це робилося з метою, щоб я визнав об'єднання «Азов» терористичною організацією, чим воно не є, і я впевнений, що зможу в майбутньому це довести».

Після цього український захисник розповів про громадянина Росії, на ім'я Сергій, якого зустрів у СІЗО-2 Таганрога. Виступаючи в суді з останнім словом, Сергій сказав: Слава Україні. Після цього його під тортурами змусили повторювати: «Слава Росії». Максимчук чув ці крики.

«Я йому дуже вдячний за це, за його свідому громадянську позицію. Попри те, що він є громадянином Російської Федерації, він підтримує у цій ситуації мою країну, він великий молодець, я поважаю його за це», – зауважив азовець.

Військовополонений розповів і про інші тортури, які застосовували до нього:

«Були два випадки, які сталися у 2022 році, а саме, завдання тяжких тілесних ушкоджень моєму другу та співкамернику Семененку Павлу, якого побили на допиті. У нього виявився закритий пневмоторакс. Його доправили до лікарні, де надали медичну допомогу. На цей час я не знаю, де він – сподіваюся, він обміняний і в нього все добре».

На засіданні 19 листопада Максимчук розповідав, що після повернення до Таганрога з Ростова його катували струмом, били водопровідними трубами, кулаками, ногами, зав'язували очі та руки скотчем, підвішували вниз головою. Під час знущань він кілька разів непритомнів. Від полоненого вимагали, щоб він визнав провину в суді, «каявся» і відмовився від свого адвоката.

За кілька годин після вироку Максимчука знову етапували до Таганрогу. За його словами, у СІЗО йому не передають ні листи, ні посилки, хоча іншим арештантам пошта приходить.

«Мені за фактом втрачати особливо нічого. Я вже понад два з половиною роки сиджу в місцях позбавлення волі, я так звик до цього, що навіть уже не уявляю, як це бути вільною людиною, гуляти вулицею. Я не знаю, що люди роблять. Мати телефон, ноутбук, будинок, собаку… Сім'ю, нарешті».

Вдома Олександра Максимчука чекають дружина та син 2019 року народження.

Як азовець потрапив у полон?

Олександр Максимчук потрапив у полон до російських військових у травні 2022 року, коли разом з іншими українськими захисниками вийшов з заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Спочатку його утримували в колишній Волноваській колонії №120 в Оленівці, де був облаштований фільтраційний табір. Восени того ж року його перевели до таганрозького СІЗО, де з початку повномасштабної війни утримують українських військовополонених.

Згодом Максимчука кілька разів етапували між ізоляторами Ростова-на-Дону та Таганрога. У липні його справа була передана до Південного окружного військового суду. Під час одного із засідань він розповів про знущання, зокрема про голодування, якому його піддавали в СІЗО-2.

Максимчука двічі підключали до судових засідань через відеозв'язок, де він неодноразово просив, щоб його доставили до суду особисто. На його обличчі були помітні сліди побоїв.

17 жовтня він азовець попросив суддю Павла Губарєва викликати йому у СІЗО швидку: «Ваша честь, я прошу, якщо можливо, викликати мені швидку допомогу – у мене болить голова, нудота, це схоже на струс мозку, ще в мене гематоми на лобі і під оком і на лівій руці, я хочу, щоб мене оглянув лікар».

У результаті суд ухвалив забезпечити особисту участь обвинуваченого у процесі. Його доставили до СІЗО-1 Ростова, після засідання 12 листопада повернули до Таганрогу, а потім ще раз етапували до Ростова.

2 грудня суддя закрив засідання, пославшись на вимогу безпеки учасників процесу та їхніх родичів. Вирок було оголошено 5 грудня: Максимчук отримав 20 років колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що азовець Михайло Южний Чапля провів у російському полоні 28 місяців. Лейтенант, офіцер групи бойового управління, він одним із останніх виходив з «Азовсталі». У інтерв’ю на каналі «Доцент знає» військовий, котрий родом із Харкова, розповів, що у полоні його катував «землячок».

До слова, Росія часто повертає рідним розчленовані тіла українських полонених, аби, ймовірно, приховати сліди тортур.