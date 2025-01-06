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На ТОТ росіяни створили реєстр українців, які не отримали паспорт РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На ТОТ росіяни створили реєстр українців, які не отримали паспорт РФ
З 5 лютого 2025 року на тимчасово захоплених територіях України запрацює так званий реєстр осіб, до якого ворог заносить українців без паспорта РФ
фото: ЦНС

Українців без паспорта РФ можуть депортувати

Росіяни створили реєстр українців, які на тимчасово окупованих територіях не отримали паспорт РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

З 5 лютого 2025 року на тимчасово захоплених територіях України запрацює так званий реєстр контрольованих осіб, до якого ворог заносить українців без паспорта РФ.

«Згідно з офіційною преамбулою до реєстру потрапляють іноземці та люди без громадянства, які незаконно перебувають на росії та підлягають висилці. Проте у випадку з ТОТ фактично йдеться про українців без паспорта ворога», – йдеться у повідомленні.

Якщо до реєстру внесуть дані про українця, який не отримав паспорт РФ, то йому доведеться виїхати з населеного пункту або отримати правову підставу для проживання. Також мешканцям ТОТ без паспорта РФ заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість, керувати транспортом, одружуватися.

«Тобто маємо черговий елемент примусу аби юридично закріпити за українцями статус громадян імперії», – додають в ЦНС.

Центр національного спротиву зауважує, що кожен дотичний до примусової паспортизації понесе відповідальність.

Раніше ми писали, що росіяни активно ведуть підготовку до чергових незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України під час єдиного дня голосування. Для «ефективності» цього фейкового заходу запускають чат-бот, який допоможе «виборцям» віддати свій голос за потрібного кандидати або ж поскаржитись.

До слова, що з 1 січня пільгова категорія громадян ТОТ України, яка отримувала медикаменти, більше цього зробити не зможе. Насамперед це люди із сердечно-судинними захворюваннями, астматики та діабетики. Без російського паспорта препарати доведеться купувати. А ось придбати життєво-необхідні ліки на загарбаних територіях практично неможливо. Також без російського паспорта на окупованих територіях неможливо поховати людину.

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Теги: росіяни ворог реєстр паспорт

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