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Росія на ТОТ позбавила прав українців, які не отримали її паспорта

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росія на ТОТ позбавила прав українців, які не отримали її паспорта
Придбати життєво-необхідні ліки на загарбаних територіях практично неможливо
фото: ЦНС

Без російського паспорта пільгова категорія ТОТ України не зможе отримати навіть ліки

З 1 січня росіяни позбавили прав українців на тимчасово окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Повідомляється, що українці на тимчасово окупованих територіях, які не отримали паспорт країни окупанта, позбулися будь-яких прав. Точніше цих прав їх позбавили російські загарбники.

У повідомленні йдеться, що з 1 січня пільгова категорія громадян ТОТ України, яка отримувала медикаменти, більше цього зробити не зможе. Насамперед це люди із сердечно-судинними захворюваннями, астматики та діабетики. Без російського паспорта препарати доведеться купувати. А ось придбати життєво-необхідні ліки на загарбаних територіях практично неможливо. Якщо ж і пощастить їх дістати, то ціни на них вдвічі, а то й втричі вищі за ринкові.

До слова, окупанти планують депортувати жителів ТОТ Запорізької області, які не оформили російський паспорт, як іноземців.

Російське МЗС підтвердило, що з 1 січня 2025 року іноземні громадяни зможуть перебувати на території РФ без візи не більше 90 діб протягом календарного року.

У Центрі нацспротиву закликають усіх небайдужих долучатися до спротиву російським загарбникам і допомагати Руху опору карати тих, хто зробив життя українців нестерпним.

Нагадаємо, що упродовж 2024 року Сили оборони України зменшили чисельність армії РФ на 430 790 військових. Умовно, це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій сухопутних військ російської армії. У минулому, 2024 році, ворог зазнав сумарно більше втрат ніж за 2022-й та 2023 роки.

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Теги: росіяни українці паспорт окупанти

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