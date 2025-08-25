Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українцям – від Сталіна. Росія використовує КАБи 1950-х років

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Українцям – від Сталіна. Росія використовує КАБи 1950-х років
Чорна ФАБ, виготовлена ще в часи Сталіна. Такі авіабомби і сьогодні використовують росіяни
фото: glavcom.ua

Романенко: Стара радянська зброя, яку Росія не знищувала такими ударними темпами, як Україна, стала «донором війни»

Стара радянська зброя, яку Росія, на відміну від України, не знищувала ударними темпами, тепер використовується ворогом на полі бою. До прикладу, окупанти застосовують у війні проти України важке озброєння часів Сталіна – КАБи, керовані авіаційні бомби зразка 1950-х років минулого століття. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів провідний науковий співробітник Музею авіації імені Антонова й один з найавторитетніших у країні авіаційних експертів Валерій Романенко.

«В авіабомби калібр визначається не в міліметрах, а в кілограмах. «П’ятисотка» – основна бомба. Найчастіше Су-24М несуть саме такі бомби, вагою 500 кг. Вони підвішуються під крила літака за допомогою спеціальних тримачів», – зазначив експерт.

Романенко пояснив, що час зберігання впливає на ефективність ФАБа, тому росіяни на заводі перевіряють кілька зразків із серії, яка пролежала десятиліттями на складах, і за потреби замінюють підривачі на нові.

КАБ –  один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення. Росія застосовує модулі планування і корекції (УМПК) з авіаційними бомбами ФАБ-500М62 та комплекси «Гром».

Фахівець підкреслив, що деякі види старого радянського озброєння використовує у війні й Україна. Наприклад, авіаційні ракети класу «повітря-повітря» Р-60, які зараз є оборонною зброєю штурмовиків Су-25 і бомбардувальників Су-24М, або кулемети, які використовують проти «Шахедів» вертольоти Мі-8 української армійської авіації.

До слова, українська крилата ракета великої дальності «Фламінго» вийшла на серійне виробництво. Наразі планується виготовляти близько 200 екземплярів на місяць.

Читайте також:

Теги: війна військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
8 серпня, 15:41
Дрони атакували Кропивницький
Дрони атакували Кропивницький
28 липня, 06:13
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
28 липня, 07:12
Федір Христенко покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
13 серпня, 15:21
Єдине задеклароване авто сім'ї Чернишова перебуває під арештом
Чернишов користується незадекларованими автівками – антикорупційна прокуратура
16 серпня, 10:00
Зеленський очікує досягнення миру
«Ставки високі». Зеленський повторив за Трампом, коментуючи очікування від зустрічі з Путіним
15 серпня, 16:26

Суспільство

Українцям – від Сталіна. Росія використовує КАБи 1950-х років
Українцям – від Сталіна. Росія використовує КАБи 1950-х років
Українську «Чорну хмару», що символізує загрозу Третьої світової війни, у США розірвала буря
Українську «Чорну хмару», що символізує загрозу Третьої світової війни, у США розірвала буря
Залужний розповів, як вчителька вплинула на професійний вибір його доньки
Залужний розповів, як вчителька вплинула на професійний вибір його доньки
Поліг, рятуючи життя побратимів, під Роботиним. Згадаймо Андрія Харківа
Поліг, рятуючи життя побратимів, під Роботиним. Згадаймо Андрія Харківа
На Поділ після реставрації повернувся ретро-трамвай (фото)
На Поділ після реставрації повернувся ретро-трамвай (фото)
25 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
17K
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
6231
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією
5927
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
5817
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua