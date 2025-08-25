Українцям – від Сталіна. Росія використовує КАБи 1950-х років
Романенко: Стара радянська зброя, яку Росія не знищувала такими ударними темпами, як Україна, стала «донором війни»
Стара радянська зброя, яку Росія, на відміну від України, не знищувала ударними темпами, тепер використовується ворогом на полі бою. До прикладу, окупанти застосовують у війні проти України важке озброєння часів Сталіна – КАБи, керовані авіаційні бомби зразка 1950-х років минулого століття. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів провідний науковий співробітник Музею авіації імені Антонова й один з найавторитетніших у країні авіаційних експертів Валерій Романенко.
«В авіабомби калібр визначається не в міліметрах, а в кілограмах. «П’ятисотка» – основна бомба. Найчастіше Су-24М несуть саме такі бомби, вагою 500 кг. Вони підвішуються під крила літака за допомогою спеціальних тримачів», – зазначив експерт.
Романенко пояснив, що час зберігання впливає на ефективність ФАБа, тому росіяни на заводі перевіряють кілька зразків із серії, яка пролежала десятиліттями на складах, і за потреби замінюють підривачі на нові.
Фахівець підкреслив, що деякі види старого радянського озброєння використовує у війні й Україна. Наприклад, авіаційні ракети класу «повітря-повітря» Р-60, які зараз є оборонною зброєю штурмовиків Су-25 і бомбардувальників Су-24М, або кулемети, які використовують проти «Шахедів» вертольоти Мі-8 української армійської авіації.
До слова, українська крилата ракета великої дальності «Фламінго» вийшла на серійне виробництво. Наразі планується виготовляти близько 200 екземплярів на місяць.
