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Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Трохи прохолодніше буде на сході та Сумщині
фото з відкритих джерел

В регіонах буде мінлива хмарність

У четвер, 22 червня, в Україні буде по-літньому тепло. Втім, у західних областях очікуються дощі з грозами. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде мінлива хмарність. У четвер в регіонах практично припиняться опади. Лише західних областях вдень місцями буде короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі в Україні температура повітря буде 14-19° тепла. Вдень повітря прогріється до +25-30°. І в нічну, і в денну пору прохолодніше буде у східних та Сумській областях - +10-15° та +22-27° відповідно. На високогір'ї Карпат стовпчики термометрів покажуть вночі 8-13° тепла, вдень - близько +20°.

 На Київщині буде мінлива хмарність. Опадів ні в столиці, ні в області не буде. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В Київській області вночі синоптики прогнозують +14-19°. Вдень температура повітря підніметься до 25-30° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +16-18°, а вдень - 28-30° тепла.

Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня фото 1
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Теги: прогноз погоди повітря вітер гроза

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