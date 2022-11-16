Україну накриє туман: прогноз погоди на 16 листопада

У східних областях можуть бути заморозки

По всій країні пануватиме похмура погода

16 листопада в Україні пройдуть невеликі дощі у західних та центральних регіонах. На всій території нашої країни буде прохолодно, пануватиме похмура погода. Про це повідомляє meteoprog.

Вночі та вранці місцями туман, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині 9-14°; у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

Найтепліше буде на півдні України: в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в Криму. У цих регіонах вдень буде 12-14° тепла. На Луганщині та Донеччині вночі очікуються заморозки.

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Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.