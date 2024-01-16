«Укренерго» попереджає про можливий дефіцит в енергосистемі

Імпорт електроенергії здійснюється зі Словаччини, Румунії та Молдови

В Україні 16 січня може виникнути дефіцит в енергосистемі, адже рівень споживання світла тримається на високому рівні. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

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«15 січня добовий максимум споживання був зафіксований близько 10:00 на 1,3% нижче за максимум попереднього робочого дня 12 січня. Причина – суттєве потепління від -10 до -3 градусів», – мовиться у повідомленні.

Фахівці зазначили, що станом на 09:30 споживання збігається з рівнем понеділка 15 січня, але Диспетчерський центр «Укренерго» попереджає про можливість виникнення протягом дня дефіциту в енергосистемі на рівні 1% через похолодання та зменшення обсягів виробництва електроенергії сонячними електростанціями унаслідок хмарної погоди.

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«У період з 09:00 до 19:00 важливою є допомога споживачів – свідоме користування потужними електроприладами – зменшить зростання рівня, відповідно зменшиться навантаження на електростанції. Споживайте електроенергію ощадливо», – вказали у компанії.

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів.

«Протягом доби в аварійний ремонт вийшов один блок теплової електростанції, ще на два продовжено термін аварійного та поточного ремонту. Повернуто в роботу після ремонту один. Сонячні електростанції працюють на зниженій потужності у більшості регіонів», – розповіли енергетики.

Імпорт електроенергії здійснюється зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг імпорту складає 3 458 МВт-год з максимальною потужністю в окремі години до 418 МВт. Експорт не здійснюється.

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На ранок через негоду залишаються знеструмленими понад добу 29 населених пунктів у Кіровоградській та Миколаївській областях.

Через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській, Київській, Сумській області. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 380 населених пунктів.