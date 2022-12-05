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Енергетичний теракт у США: невідомі обстріляли дві електростанції

Юрій Лящук
glavcom.ua
Енергетичний теракт у США: невідомі обстріляли дві електростанції
Близько 64% ​​споживачів електроенергії округу Мур залишилися без електрики
фото з відкритих джерел

За словами шерифа округу Мур Ронні Філдса, мотив злочинців незрозумілий

У Північній Кароліні невідомі відкрили вогонь по двох електричних підстанціях, частина округу виявилася знеструмлена. Влада назвала інцидент цілеспрямованою атакою, повідомляє Reuters.

За словами шерифа округу Мур Ронні Філдса, мотив злочинців незрозумілий. Через перебої з електрикою у понеділок буде закрито школи.

Інциденти розслідуються місцевими, державними та федеральними правоохоронними органами, включаючи ФБР.

Близько 64% ​​споживачів електроенергії округу Мур залишилися без електрики в ніч проти неділі переважно в сільській місцевості.

Комунальні служби виявили зламані ворота та сліди вогнепального пошкодження обладнання.

Раніше повідомлялось, що в ООН обговорюється створення спецтрибуналу для Путіна.

Також з'явилась інформація, що Єврокомісія представила країнам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Нагадаємо, в суботу, 3 грудня, Рада ЄС ухвалила рішення про запровадженням обмеження цін на російську морську сиру нафту. Ліміт встановлено на рівні $60 за барель.

Згодом Зеленський розкритикував ліміт цін на нафту РФ.

Відзначимо, країни G7 та Австралія приєдналися до рішення Європейського Союзу встановити ліміт цін на російську нафту на рівні $60 за барель.

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Теги: США енергетика обстріл

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