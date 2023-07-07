Через негоду без світла залишились понад 200 населених пунктів
Без електропостачання залишилося 222 населених пункти області Чернігівщини
Гроза та сильний вітер пошкодили сотні ліній електропередач у Чернігівській області. Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
За даними адміністрації, без електропостачання залишилося 222 населених пункти області:
- Чернігівський район – 112;
- Ніжинський район – 65;
- Прилуцький район – 3;
- Корюківський район – 42.
До відновлювальних робіт залучені усі наявні сили і засоби АТ «Чернігівобленерго», наголосив очільник ОВА.
Нагадаємо, що 6 липня у багатьох областях України було оголошено штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий. Негода вирувала у західних, північних, більшості центральних областей.
Зазначимо, що 6 липня негода накрила і столицю.
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