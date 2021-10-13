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    Covid-19 в Україні: за добу виявлено понад 16 тисяч нових хворих

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    За добу від ускладнень хвороби померла 471 людина - Covid-19 в Україні: за добу виявлено понад 16 тисяч нових хворих
    За добу від ускладнень хвороби померла 471 людина
    фото з відкритих джерел

    Найбільше нових заражень виявлено у Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях

    В Україні за минулу добу, 12 жовтня, виявили 16 309 нових хворих на коронавірус. Померли від ускладнень хвороби 471 людина, натомість 6 462 одужали. Госпіталізували вчора 4 901 осіб з коронавірусом. Такі дані оприлюднили у Міністерстві охорони здоров'я.

    Минулої доби протестували методом ПЛР 56,1 тис. осіб, методом ІФА 12 тис. осіб, експрес-тестами – 50,6 тис. осіб.

    Найбільше нових випадків за добу в Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій областях (1048), Києві (978).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіли – понад 2,6 млн осіб;
    • одужали – понад 2,3 млн осіб;
    • летальних випадків – понад 59,5 тис.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 7,7 млн осіб, з них отримали одну дозу – 7,7 млн осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 6,3 млн осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено майже 14 млн щеплень.

    97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Нагадаємо, в Україні з'явилаяь «червона» зона карантину. Херсонська область перейде у «червону» зону карантину опівночі 15 жовтня.

    Як вже відомо, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовуватися до міських та внутрішньообласних перевезень.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня хвороби вакцинація коронавірус
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    Covid-19 в Україні: за добу виявлено понад 16 тисяч нових хворих