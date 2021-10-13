Майже тисяча нових хворих за добу: у Києві спалах Covid-19

Восени в Києві захворюваність на коронавірус пішла вгору

Минулої доби в Києві від ускладнень коронавірусу померли 19 осіб

За минулу добу, 12 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 978 осіб. Це на 350 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 11 жовтня було зафіксовано 628 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 241 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 223 тис. осіб (за добу 12 жовтня – 218)

померли понад 5,5 тис. людей (за добу – 19)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 139 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 534 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 128 тис. осіб (за добу 12 жовтня – 249)

померли 2,9 тис. осіб (за добу – 20).

12 жовтня в Україні медики зафіксували понад 16 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,5 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, за добу 11 жовтня у Києві від коронавірусу померли 25 осіб.

Біля Олександрівської клінічної лікарні Києва спостерігаються черги автомобілів швидкої допомоги, які доставили до медичного закладу хворих на коронавірус. Бригади «швидких» стоять у черзі майже 5 годин.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

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