«Укрзалізниця» запускає нічний поїзд з Києва до Перемишля

Пасажири рейсу Київ – Перемишль матимуть зручну пересадку на поїзди, які курсують до інших міст Польщі та Австрії

Потяг курсуватиме з 11 червня

«Укрзалізниця» запускає нічний поїзд № 53/54 Київ – Перемишль (Польща). Про це повідомляє пресслужба відомства.

Поїзд вирушатиме з 11 червня з Києва о 19:48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21. У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 12 червня, вирушатиме о 18:39 та прибуватиме до Києва о 09:21.

«Пасажири зазначеного рейсу матимуть зручну пересадку на поїзди, які курсують до інших міст Польщі та Австрії», – зазначають у відомстві.

Так, після прибуття о 07:21 до Перемишля можна пересісти о 10:21 на поїзд Інтерсіті № 105 Перемишль – Відень – Грац.

Також можна зручно пересісти на поїзд Інтерсіті № 3804 Перемишль – Щецин, який курсує, зокрема, через міста Краків, Катовіце, Вроцлав, Зелена Гура, Щецин.

У зворотному напрямку можна також скористатися поїздами, що курсують Польщею та Австрією, для пересадки на поїзд № 54/53 Перемишль – Київ.

Так, поїзд № 104 Грац – Відень – Перемишль вирушає о 05:26 з Граца й о 08:10 з Відня та прибуває до Перемишля о 17:03.

Поїзд № 73104 Вроцлав – Перемишль вирушає о 09:10 та прибуває до Перемишля о 16:59. Він робить зупинки у Кракові, Тарнуві та Дембиці.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» разом з партнерами – залізницями Польщі та Німеччини – налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.



