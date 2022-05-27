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    Суспільство

    «Укрзалізниця» запускає нічний поїзд з Києва до Перемишля

    Пасажири рейсу Київ &ndash; Перемишль матимуть зручну пересадку на поїзди, які курсують до інших міст Польщі та Австрії - «Укрзалізниця» запускає нічний поїзд з Києва до Перемишля
    Пасажири рейсу Київ – Перемишль матимуть зручну пересадку на поїзди, які курсують до інших міст Польщі та Австрії
    фото з відкритих джерел

    Потяг курсуватиме з 11 червня

    «Укрзалізниця» запускає нічний поїзд № 53/54 Київ – Перемишль (Польща). Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Поїзд вирушатиме з 11 червня з Києва о 19:48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21. У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 12 червня, вирушатиме о 18:39 та прибуватиме до Києва о 09:21.

    «Пасажири зазначеного рейсу матимуть зручну пересадку на поїзди, які курсують до інших міст Польщі та Австрії», – зазначають у відомстві.

    Так, після прибуття о 07:21 до Перемишля можна пересісти о 10:21 на поїзд Інтерсіті № 105 Перемишль – Відень – Грац.

    Також можна зручно пересісти на поїзд Інтерсіті № 3804 Перемишль – Щецин, який курсує, зокрема, через міста Краків, Катовіце, Вроцлав, Зелена Гура, Щецин.

    У зворотному напрямку можна також скористатися поїздами, що курсують Польщею та Австрією, для пересадки на поїзд № 54/53 Перемишль – Київ.

    Так, поїзд № 104 Грац – Відень – Перемишль вирушає о 05:26 з Граца й о 08:10 з Відня та прибуває до Перемишля о 17:03.

    Поїзд № 73104 Вроцлав – Перемишль вирушає о 09:10 та прибуває до Перемишля о 16:59. Він робить зупинки у Кракові, Тарнуві та Дембиці.

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» разом з партнерами – залізницями Польщі та Німеччини – налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» запускає нічний поїзд з Києва до Перемишля